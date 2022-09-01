Як перекласти документи в Дії – інструкція

Як перекласти документи в Дії. “Мінцифра” надала роз’яснення українцям.

В багатьох країнах світу знають про український додаток “Дія” й дуже часто приймають документи наших громадян в електронному вигляді. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу “Мінцифра”.

Відтепер у додатку “Дія” можна перекласти необхідні документи на англійську мову. Окрім того, права та техпаспорт на водіння транспортного засобу отримали міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.

Алгоритм перекладу документів у додатку “Дія”

В оновленому застосунку оберіть один з документів;

Натисніть «Перекласти англійською»;

Готово;

Послугу з перекладів документів у Дії Міністерство цифрової політики реалізувало спільно з МВС, ДМС, Головним сервісним центром МВС та ДП «Інфотех».

Українці можуть змінити вид пенсії на більш вигідний: інструкція й потрібні документи