Як перекласти документи в Дії – інструкція

Як перекласти документи в Дії. “Мінцифра” надала роз’яснення українцям.
В багатьох країнах світу знають про український додаток “Дія” й дуже часто приймають документи наших громадян в електронному вигляді. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу “Мінцифра”.
Відтепер у додатку “Дія” можна перекласти необхідні документи на англійську мову. Окрім того, права та техпаспорт на водіння транспортного засобу отримали міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.
Алгоритм перекладу документів у додатку “Дія”
- В оновленому застосунку оберіть один з документів;
- Натисніть «Перекласти англійською»;
- Готово;
Послугу з перекладів документів у Дії Міністерство цифрової політики реалізувало спільно з МВС, ДМС, Головним сервісним центром МВС та ДП «Інфотех».
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