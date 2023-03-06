Як діяти під час повітряної тривоги – розповіли у Мінреінтеграції

В Мінреінтеграції нагадали, як діяти громадянам України під час повітряної тривоги. Під час війни небезпека може бути в будь-який момент, передає НСН.

Як діяти під час повітряної тривоги у приміщенні

Вимкніть всі прилади, перекрийте подачу газу та при наявності загасіть відкриті джерела вогню (печі, груби, каміни);

Швидко залиште приміщення;

Найкоротшим шляхом прямуйте до найближчої захисної споруди чи укриття. Для цього завчасно дізнайтеся про місцезнаходження бомбосховищ;

Не користуйтеся ліфтом під час евакуації. Спускайтеся тільки сходами;

Якщо поруч з будинком немає захисних споруд, виберіть найбезпечніше місце у квартирі відповідно до правила «двох стін»: коридор або ванну;

Тримайтеся якомога далі від вікон.

Як діяти під час повітряної тривоги на вулиці

Швидко пройдіть до найближчого укриття (підземного переходу, станції метро, паркінгу або бомбосховища); Тримайтеся якомога далі від споруд стратегічного значення або об’єктів критичної інфраструктури.

Встановіть застосунок «Повітряна тривога», щоб миттєво отримувати сповіщення про повітряну тривогу у вибраному місті чи області України від системи цивільної оборони. Застосунок можна завантажити як для Android, так і для iOS.

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