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Як діяти під час повітряної тривоги – розповіли у Мінреінтеграції

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повітряної тривоги

В Мінреінтеграції нагадали, як діяти громадянам України під час повітряної тривоги. Під час війни небезпека може бути в будь-який момент, передає НСН.

Як діяти під час повітряної тривоги у приміщенні

  • Вимкніть всі прилади, перекрийте подачу газу та при наявності загасіть відкриті джерела вогню (печі, груби, каміни);
  • Швидко залиште приміщення;
  • Найкоротшим шляхом прямуйте до найближчої захисної споруди чи укриття. Для цього завчасно дізнайтеся про місцезнаходження бомбосховищ;
  • Не користуйтеся ліфтом під час евакуації. Спускайтеся тільки сходами;
  • Якщо поруч з будинком немає захисних споруд, виберіть найбезпечніше місце у квартирі відповідно до правила «двох стін»: коридор або ванну;
  • Тримайтеся якомога далі від вікон.

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Як діяти під час повітряної тривоги на вулиці

  1. Швидко пройдіть до найближчого укриття (підземного переходу, станції метро, паркінгу або бомбосховища);
  2. Тримайтеся якомога далі від споруд стратегічного значення або об’єктів критичної інфраструктури.

Встановіть застосунок «Повітряна тривога», щоб миттєво отримувати сповіщення про повітряну тривогу у вибраному місті чи області України від системи цивільної оборони. Застосунок можна завантажити як для Android, так і для iOS.

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