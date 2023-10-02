Забутий “еліксир” молодості: дешевий продукт, який знизить тиск і зменшить вагу

Цей дешевий продукт варто включити в щоденний раціон людям, які хочуть схуднути, а також тим, хто страждає від підвищеного артеріального тиску або бажає йому запобігти. Про це пише ТСН, передає НСН.

Дешевий продукт, який знизить тиск і зменшить вагу

Нове дослідження виявило надзвичайно корисні властивості побічного продукту виробництва сиру – сироватки.

У ній велика кількість амінокислот, тому вона не тільки сприятливо впливає на рівень тиску, але й допомагає позбутися зайвих ненависних кілограмів.

Науковці звернули увагу на один з корисних напоїв – сироватку, в якій багато білка, амінокислот. Були проведені дослідження, яке показало, що вживання молочної сироватки значно знижує кров’яний тиск, ризик інсульту і серцевих захворювань.

Дослідження, проведене біохіміком Сьюзан Флюгель показало, що щоденне споживання сироватки зменшують відмітки тонометра у чоловіків і жінок з підвищеним систолічним і діастолою артеріальним тиском більш ніж на шість пунктів. Що важливо, таким чином на сироватку реагують, як пацієнти старшого віку, так і молоді люди у віці від 18 до 26 років.

Доступний усім і кожному молочний продукт є ефективним засобом лікування багатьох метаболічних станів, таких як високий артеріальний тиск, резистентність до інсуліну і ліпідний обмін.

Молочна сироватка швидко спалює жир

Вчені протестували вживання сироватки для схуднення і пришли до висновків, що приймання напоїв двічі на день допомагає швидко спалювати жир в організмі. У ході експериментів учасникам давали кілька разів на день напої з сироваткою. Через деякий час з’ясувалося, що ті, хто її пив, спалили значно більше жиру, ніж споживачі плацебо.

Ще корисні властивості сироватки

Фахівці встановили, що якщо щодня пити сироватку, то за декілька тижнів можна зміцнити свій імунітет, а також поліпшити загальний фізичний і моральний стан організму.

Молочна сироватка може стати справжнім порятунком для людей із зайвою вагою.

Вона містить лактозу, яка дуже повільно всмоктується в кишківник, а також практично не використовується організмом для накопичення жирових відкладень.

Сироватка нормалізує мікрофлору кишківника, за декілька тижнів зникають запальні процеси в шлунку, навіть наліт на язику.

Завдяки великому змісту калію, молочна сироватка відмінно допомагає боротися з ненависною “апельсиновою кірочкою”, а також зі спричиненою нестачею калію в організмі загальною стомлюваністю, неуважністю.

Молочна сироватка сприяє виробленню, так званого, “гормону радості”, вона просто необхідна людям, що страждають депресіями та стресами,

Напій виводить усі шлаки й токсичні речовини з організму, а також бореться зі шкідливим холестерином.

Також молочна сироватка може стати порятунком для людей, що страждають від набряків, саме тому приймання молочної сироватки буде корисним і вагітним.

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