Вони зміцнять ваше здоров’я: 3 кімнатні рослини які зменшують стрес

Деякі кімнатні рослини не лише прикрашають інтер’єр, але й надають цілий ряд переваг, наприклад, усувають плісняву та конденсат. Деякі рослини також позитивно впливають на здоров’я. Про це пише ТСН, передає НСН.

3 кімнатні рослини які зменшують стрес

Ентузіаст садівництва Ендрю Вайт розповів, які рослини поліпшують сон, зменшують стрес і занепокоєння, а також допомагають покращити якість повітря.

Лаванда

Рослини вспальні можуть покращити якість повітря, поглинаючи та фільтруючи вуглекислий газ і виділяючи кисень. Покращена якість повітря не тільки впливає на дихальну систему, але й сприяє більш глибокому сну та зменшує стрес.

Лаванда може допомогти вам краще спати і покращити настрій. Квіткові аромати, такі як лаванда, покращують самопочуття і мають заспокійливу дію. Лаванда допомагає зняти тривогу і краще спати, тим самим зміцнюючи імунну систему.

Спатіфілум

Спатифіллум теж буде бажаним гостем у вашій спальні, тому що чудово дає раду з виробництвом кисню та очищенням повітря.

Хлорофітум

Ще одна рослина, яку Ендрю порекомендував для спальні, — це хлорофітум. Ця гарна рослина є надзвичайно ефективним очисником повітря.

Де краще розмітити рослини у спальні

Існує кілька нових способів розміщення кімнатних рослин у спальнях. Вирощуйте квіти у великих горщиках біля вікна або в підвісних кошиках.

Підвісні горщики з рослинами можуть звільнити простір на підлозі та поверхнях, водночас вони щодня отримуватимуть необхідний рівень сонячного світла.

Просто переконайтеся, що ви розвішуєте кімнатні рослини далеко від місць, через які ви часто переміщатиметеся, крім того завжди необхідно враховувати особисті обставини. Наприклад, якщо ви алергік і схильні до нападів сінної лихоманки, тримати рослини в спальні може бути не найкращим рішенням, оскільки вони можуть спричинити реакцію.

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