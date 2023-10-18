“Тарілка здорового харчування”: чому це важливо – пояснення

За правилом “тарілка здорового харчування”, кожен із нас повинен планувати свої сніданок, обід і вечерю. Із чого вона складається розповіла лікарка-дієтологиня гастроенторологиня Марта Лісевич для ТСН, передає НСН.

“Тарілка здорового харчування”: чому це важливо

“Вводимо в пошукову систему запит “тарілка здорового харчування”. МОЗ уже адаптувало цю тарілку під українців. За цим правилом здорової тарілки, кожен з нас повинен будувати свій сніданок, обід і вечерю”, — сказала дієтологиня.

Як зазначила фахівчиня, головне правило, яке треба дотримуватися в першу чергу – режим харчування. Тим, хто пропускає сніданок, слід включити його у свою щоденну рутину. Також важливо обідати та вечеряти за визначеними часом. Всі непотрібні перекуси, печиво чи цукерка з кавою замість повноцінного сніданку нам не підходять.

“Що таке повноцінний сніданок мовою продуктів? Прокинулися зранку, випили води, зробили собі яєчню і додали порцію овочів за сезоном. Не забуваємо і не демонізуємо такі продукти, як вуглеводи — каші, цільнозерновий хліб тощо”, — зауважила Марта Лісевич.

Також дієтологиня зазначила, що можна взяти обід із собою або обідати в закладах харчування. Завжди можна знайти шматок м’яса, риби, обов’язковий гарнір — печена картопля, приміром. Також борщ — чудовий варіант для обіду.

Вона додала, що не варто забувати про вечерю.

“Друге правило — подружитися з овочами. Додаємо їх до кожного прийому їжі. Зараз сезонні овочі трохи відходять, використовуємо заморожені, квашені, модні ферментовані теж чудово підійдуть”, — резюмувала фахівчиня.

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