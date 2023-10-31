Неврологиня та психотерапевтка Анна Чередниченко в своєму Intagram розповіла про те, які продукти знімають стрес та напруженість, а також допомагають привести організм в норму. Передає НСН.
Що з’їсти, щоб заспокоїтись: які продукти знімають стрес та напруженість
Медикиня попередила, що не варто одразу очікувати вау-ефекту від їжі, оскільки для психічного та емоційного здоров’я швидких рецептів немає. Але є методи, які допоможуть швидко заспокоїтися і прийти в норму.
- Варто дотримуватися чіткого режиму харчування: вчасно снідати, обідати й вечеряти.
- Необхідно пити достатню кількість води.
- Додати до раціону складні вуглеводи, наприклад, цільнозернові каші для синтезу серотоніну – гормону щастя.
- Під час стресу організм потребує білка. Для цього варто їсти м’ясо індички, соєві продукти й сири. Вони містять заспокійливу сполуку – триптофан.
- Необхідні вітаміни групи В, С, Е, А і D, які містяться в сирах, капусті, шпинаті, цитрусових і моркві.
- Можна за призначенням лікаря пити аптечні варіанти вітамінів.
- У період стресу наш організм потребує мінералів: цинку, міді, магнію, заліза, кальцію та йоду.
- Для цього необхідно їсти квасолю, насіння льону, гарбуза, морську капусту й волоські горіхи.
- Поліненасичені жирні кислоти омега-3 також мають заспокійливий ефект. Тому варто включити до свого раціону морську рибу – скумбрію, лосось, форель, оселедець.
Які продукти не можна вживати під час стресу
- Все те, що має швидкі вуглеводи: солодощі, фруктові соки, солодкі напої. Вони підвищують шанси на депресію на 50%.
- Під час стресу не варто вживати алкоголь.
- Цукрозамінник аспартам, що міститься в напоях, які не мають цукру, оскільки ця сполука здатна викликати панічні атаки.
- Фастфуд, картопля фрі і вся смажена у фритюрі їжа, оскільки вона підвищує ризик депресивних станів на 12%, особливо у чоловіків.
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