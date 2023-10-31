Неврологиня та психотерапевтка Анна Чередниченко в своєму Intagram розповіла про те, які продукти знімають стрес та напруженість, а також допомагають привести організм в норму. Передає НСН.

Що з’їсти, щоб заспокоїтись: які продукти знімають стрес та напруженість

Медикиня попередила, що не варто одразу очікувати вау-ефекту від їжі, оскільки для психічного та емоційного здоров’я швидких рецептів немає. Але є методи, які допоможуть швидко заспокоїтися і прийти в норму.

Варто дотримуватися чіткого режиму харчування: вчасно снідати, обідати й вечеряти. Необхідно пити достатню кількість води. Додати до раціону складні вуглеводи, наприклад, цільнозернові каші для синтезу серотоніну – гормону щастя. Під час стресу організм потребує білка. Для цього варто їсти м’ясо індички, соєві продукти й сири. Вони містять заспокійливу сполуку – триптофан. Необхідні вітаміни групи В, С, Е, А і D, які містяться в сирах, капусті, шпинаті, цитрусових і моркві. Можна за призначенням лікаря пити аптечні варіанти вітамінів. У період стресу наш організм потребує мінералів: цинку, міді, магнію, заліза, кальцію та йоду. Для цього необхідно їсти квасолю, насіння льону, гарбуза, морську капусту й волоські горіхи. Поліненасичені жирні кислоти омега-3 також мають заспокійливий ефект. Тому варто включити до свого раціону морську рибу – скумбрію, лосось, форель, оселедець.

Які продукти не можна вживати під час стресу

Все те, що має швидкі вуглеводи: солодощі, фруктові соки, солодкі напої. Вони підвищують шанси на депресію на 50%.

Під час стресу не варто вживати алкоголь.

Цукрозамінник аспартам, що міститься в напоях, які не мають цукру, оскільки ця сполука здатна викликати панічні атаки.

Фастфуд, картопля фрі і вся смажена у фритюрі їжа, оскільки вона підвищує ризик депресивних станів на 12%, особливо у чоловіків.

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