Як зекономити заряд на ноутбуці під час блекауту: 5 лайфхаків

При відключеннях електроенергії кілька простих порад допоможуть зекономити заряд на ноутбуці якнайдовше. Існує 5 лайфхаків, щоб максимально зберегти заряд батареї для гаджету на випадок відключення світла. Про це пише Інформатор, передає НСН.
Як зекономити заряд на ноутбуці під час блекауту
Спеціалісти попереджають, що після 300-500 циклів заряду/розряду літій-іонної батареї її місткість зменшується до 80% від початкової. Це абсолютно нормально, але впливає на автономний час роботи ноутбука. Також заряд швидко знижується під час роботи за умови дуже високих і низьких температур. Що треба робити?
- Оновіть АКБ вашого гаджету
Якщо вам дозволяють фінанси – можна придбати більш енергоефективний SSD-накопичувач. Регулярно очищайте кулери від пилу і замінюйте термопасту. Чим краще буде працювати система охолодження, тим довше батарея триматиме заряд.
- Користайтеся функцією економією заряду
Пуск – Панель управління – Електроживлення – Створення схеми управління живленням – Економія енергії. У такому режимі при низькому заряді відключаються фонові дії і push-повідомлення, які використовують додатковий заряд АКБ.
- Налаштуйте яскравість свого дисплею
Оскільки це також впливає на заряд батареї: Пуск – Параметри ПК – Персоналізація.
- Під час блекауту варто відключити підключення до інтернету та функцію Bluetooth
Найпростіший варіант – перевести ваш гаджет у режим “у літаку”.
- Використовуйте під час відключення світла інтегровану, а не дискретну відеокарту
Якщо у вас відеокарта NVIDIA, зробіть наступним чином: Панель управління NVIDIA – Управління параметрами 3D – Глобальні настройки і під рядком “Бажаний графічний процесор” обирайте пункт “Інтегроване графічне обладнання”.
Для економії заряду необхідно виключити всі програми, якими ви не користуєтеся. Зайвими також будуть непотрібні вкладки в браузері.
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