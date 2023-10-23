Як зекономити заряд на ноутбуці під час блекауту: 5 лайфхаків

При відключеннях електроенергії кілька простих порад допоможуть зекономити заряд на ноутбуці якнайдовше. Існує 5 лайфхаків, щоб максимально зберегти заряд батареї для гаджету на випадок відключення світла. Про це пише Інформатор, передає НСН.

Як зекономити заряд на ноутбуці під час блекауту

Спеціалісти попереджають, що після 300-500 циклів заряду/розряду літій-іонної батареї її місткість зменшується до 80% від початкової. Це абсолютно нормально, але впливає на автономний час роботи ноутбука. Також заряд швидко знижується під час роботи за умови дуже високих і низьких температур. Що треба робити?

Оновіть АКБ вашого гаджету

Якщо вам дозволяють фінанси – можна придбати більш енергоефективний SSD-накопичувач. Регулярно очищайте кулери від пилу і замінюйте термопасту. Чим краще буде працювати система охолодження, тим довше батарея триматиме заряд.

Користайтеся функцією економією заряду

Пуск – Панель управління – Електроживлення – Створення схеми управління живленням – Економія енергії. У такому режимі при низькому заряді відключаються фонові дії і push-повідомлення, які використовують додатковий заряд АКБ.

Налаштуйте яскравість свого дисплею

Оскільки це також впливає на заряд батареї: Пуск – Параметри ПК – Персоналізація.

Під час блекауту варто відключити підключення до інтернету та функцію Bluetooth

Найпростіший варіант – перевести ваш гаджет у режим “у літаку”.

Використовуйте під час відключення світла інтегровану, а не дискретну відеокарту

Якщо у вас відеокарта NVIDIA, зробіть наступним чином: Панель управління NVIDIA – Управління параметрами 3D – Глобальні настройки і під рядком “Бажаний графічний процесор” обирайте пункт “Інтегроване графічне обладнання”.

Для економії заряду необхідно виключити всі програми, якими ви не користуєтеся. Зайвими також будуть непотрібні вкладки в браузері.

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