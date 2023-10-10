Господарі пухнастиків часто шукають відповідь на питання, як відучити кота дряпати меблі і шпалери. Причин такої поведінки може бути багато, але не забувайте, що для котиків заточувати кігті – цілком природна потреба. Про це пишуть Новини Live, передає НСН.

Як відучити кота дряпати меблі і шпалери – дієвий спосіб

Спеціаліст з поведінки тварин Рейчел Салант зазначила, що дряпання є вродженою та інстинктивною поведінкою котів. Є декілька основних причин, чому вони це роблять:

1. Позначити територію

У котів на лапах є пахучі залози, тому подряпини залишають за собою більше, ніж візуальний сигнал. Запах, що залишається на роздряпаному місці говорить про те, що ця територія вже зайнята.

2. Зробити педикюр

Дряпання допомагає котам скинути старі шари нігтів, зберігаючи їх здоровими та гострими для полювання та захисту. Це також чудовий спосіб розім’яти м’язи, особливо після сну або тривалої бездіяльності.

3. Емоційна розрядка

Дряпання допомагає котам впоратися зі стресом та хвилюванням.

Тож, незалежно від причини, через яку ваш кіт дряпається, це нормальна частина котячого життя. Тому не варто на них ображатися й тим паче сварити. Така поведінка дозволяє залишатися їм здоровими та щасливими. А тому кігтеточки, дряпки — це те, що має бути в кожному домі де живе кіт.

Як захистити меблі і шпалери від пухнастих

Ветеринари кажуть, ідеальний спосіб, який допоможе швидко розв’язати цю проблему — придбати або зробити самостійно кігтеточку для свого улюбленця. Тоді у вашої кішки буде спеціальне місце, де вона зможе точити пазурі.

Спеціалісти радять відповідально підійти до питання вибору кігтеточки, адже деяким вусаням більше подобаються картонні варіанти, тоді як інші будуть точити пазурі лише об тканинні.

Не менш важливе — місце розташування. За словами доцента Коледжу ветеринарної медицини Університету Джорджії Сари Еверетт, кішки найбільше хочуть позначити своєю територією ті місця в будинку, де вони отримують найбільше уваги від своїх власників.

Важливо, що котів не цікавлять “безлюдні” місця. А тому якщо ви встановите там кігтеточку, то не отримаєте жодного результату.

Також, щоб новий предмет швидше зацікавив вашого котика, можна посипати його котячою м’ятою, або прив’язати мішечок з цією ароматною рослиною.

Пам’ятайте, тварині потрібен певний час, щоб вона зрозуміла, для чого потрібен новий об’єкт і що з ним робити.

Якщо власник не може впоратися з вихованцем, варто звернутися до ветеринарного психолога, який допоможе почати жити з кішкою у мирі.

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