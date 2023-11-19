Стійкість до антибіотиків – серйозна загроза, для людей, тварин, рослин і навколишнього середовища, яка з’являється як результат нераціонального вживання цих ліків. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає НСН.

Як безпечно вживати антибіотики: поради від ЦГЗ

Резистентність або стійкість до протимікробних препаратів виникає, коли бактерії, віруси, грибки і паразити більше не реагують на протимікробні засоби. Внаслідок цього антибіотики та інші протимікробні засоби стають неефективними, а інфекції важко або неможливо піддаються лікуванню, що підвищує ризик поширення хвороб, тяжкого перебігу хвороби та летального результату. Наприклад, такі хвороби як пневмонію, туберкульоз, венеричні захворювання чи харчові інфекції лікувати стає важче.

За прогнозами ВООЗ, якщо не вживати ефективних дій, до 2025 року більша частина протимікробних препаратів втратить свою ефективність. Лікування отиту, циститу більше не обмежаться прийомом ліків. А акушерам варто буде згадати, як приймати важкі пологи без кесаревого розтину, бо операція загрожуватиме породіллі смертельною інфекцією.

Дослідження та відкриття нових антибіотиків продовжуються. Однак, навіть у разі розробки препаратів нового покоління, серйозна загроза стійкості буде зберігатися, якщо не змінити ставлення до використання антибіотиків.

Правила відповідального вживання антибіотиків:

Антибіотики діють лише на бактерії. Ніколи не використовуйте їх при вірусних інфекціях, бо антибіотики безпорадні в боротьбі з ними. Не займайтесь самолікуванням! Лише лікар може чітко визначити, коли варто приймати антибіотики та які саме. Не переривайте курс антибіотиків самостійно. І ніколи не використовуйте самовільно антибіотики з пачки, яка залишилася після курсу лікування. Не діліться цими ліками з іншими та не радьте їх приймати. Вакцинуйтеся, стежте за гігієною рук, тримайтесь якомога далі від хворих людей. Це і профілактика захворювань, і можливість зменшити кількість використання антибіотиків. Негайно звертайтеся до лікаря, якщо прописані антибіотики не полегшують симптоми захворювання. Можливо, вам необхідно підібрати інший препарат.

Пам’ятайте: коли справа дійшла до антибіотиків, і загалом – у питаннях, що стосуються здоров’я, не слухайте людей без медичної експертизи. Якщо ви хворієте, зверніться по медичну допомогу, бо призначати антибіотики – справа лікаря.

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