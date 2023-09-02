Чому в дощову погоду ми погано почуваємося: поради як з цим впоратись

Дослідження показали, що екстремальні погодні зміни можуть впливати на фізичне та психічне здоров’я. Наприклад, сильна спека може викликати стрес, а раптове зниження температури – голод. Отже, чому в дощову погоду ми почуваємося погано?

Чому в дощову погоду ми погано почуваємося

Наукові дослідження показують, що сама по собі волога погода не має прямого відношення до сонливості та слабкості. Фахівці пов’язують ці стани із загальною атмосферою, яка нас оточує. Про це розповідає ТСН, передає НСН.

Є кілька причин, чому люди відчувають сонливість і слабкість у дощові дні. Одна з них – нестача сонячного світла. Вплив ультрафіолетового випромінювання зменшує секрецію мелатоніну і збільшує секрецію серотоніну. Це робить людей більш бадьорими та життєрадісними. Однак нестача світла в дощові дні може мати протилежний ефект, змушуючи людей відчувати слабкість, сонливість і загальну втому.

Ще одна причина – вологість. Коли йде дощ, повітря стає “важчим”. Як наслідок, організм працює більше, щоб підтримувати гомеостаз. А це може бути досить втомливо, тому деяким людям хочеться заплющити очі на кілька хвилин, щоб розслабитися.

Шум дощу також відіграє певну роль. Дощ – це так званий “рожевий шум”, і, як і “білий шум”, він містить усі частоти, які людина може чути. Однак рожевий шум відрізняється від білого тим, що його енергія нерівномірно розподілена між усіма частотами.

Згідно з дослідженням 2012 року, рожевий шум зменшує мозкові хвилі і прискорює настання сну.

Як впоратися із сонливістю під час дощу

Фізіологічно люди потребують сонячного світла, щоб отримувати вітамін D і зменшувати депресивні настрої. Психіатр Бейлор Скотт пропонує кілька способів підтримати організм під час дощу:

увімкніть світло – це найкраща порада для зміни обстановки і для того, щоб допомогти вам підтримувати бадьорість;

дощові дні – чудовий час для спілкування з родиною та друзями;

зробіть ментальну перерву – на роботі ви можете прогулятися, поговорити з колегою або випити чашку чаю під час перерви;

приготування ваших улюблених страв зменшить кількість перекусів і покращить ваше самопочуття;

не економте на фізичних вправах, оскільки фізична активність підвищує концентрацію уваги;

подрімайте – якщо ви відчуваєте сонливість і маєте можливість, подрімайте від півгодини до години;

складіть список речей, які ви можете зробити вдома (якщо це дощові вихідні) : почитати, подивитися фільм, прибрати тощо.

Нарешті, потрібно зрозуміти, що дощовий день – це не привід для того, щоб бути похмурим. Подивіться на дощ, помедитуйте, послухайте звук крапель. Так ви відчуєте себе спокійно і зрозумієте себе.

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