Чому симптоми застуди вночі сильніші, ніж удень: як зупинити нічний кашель

Багато хто помічав, що симптоми застуди вночі сильніші, ніж удень. Експерти пояснили, чому так відбувається, та що слід робити, аби сон був кращим під час ГРВІ. Про це пише The New York Times, передає НСН.

Чому симптоми застуди вночі сильніші, ніж удень

Хворі на ГРВІ, як правило, почуваються гірше саме в нічний час, в незалежності від того, на що вони більшою мірою страждають під час перебігу хвороби – на кашель, лихоманку, головний біль, нежить чи закладеність носа. На щастя, є кілька домашніх засобів, які можуть допомогти полегшити кашель і симптоми застуди вночі.

Протягом дня пийте більше рідини, щоб розріджувати слиз. Спробуйте підняти голову за допомогою кількох додаткових подушок, щоб допомогти слизу відтікати під час сну. Для немовлят використовуйте клин під матрацом або підпирайте одну сторону ліжечка. Приймайте гарячу ванну, використовуйте назальний сольовий спрей або промивайте ніс перед сном, – це може розрідити слиз і особливо корисно маленьким дітям. Використовуйте зволожувач повітря на ніч, щоб носові проходи були зволоженими. Вживайте відхаркувальні засоби, та будьте обережними з розсмоктуванням льодяників від кашлю лежачи. Натомість розсмоктуйте мед. За потреби приймайте антигістамінні препарати, здатні полегшити закладеність носа.

Кашель може дуже заважати спати. А сон необхідний для одужання. Тож, чим краще ви спите, тим швидше одужаєте, доведено!

Імунітет активується вночі

Виявляється, винні в цьому кілька факторів. Першим є циркадний ритм кожної людини, тобто внутрішній годинник тіла. Коли сонце сідає, він наказує мозку спати і водночас спонукає активізуватися імунні клітини. Щовечора ці клітини залучаються до різних частин тіла людини в пошуках патогенів, таких як віруси та бактерії.

Коли імунні клітини ідентифікують віруси та намагаються боротися з ними, то можуть викликати подразнення й запалення. А це в кінцевому підсумку погіршує респіраторні симптоми вночі, пояснили науковці. Вранці ж підвищується рівень гормонів, які притлумлюють запалення. Серед них і гормон стресу – кортизол. Коли його рівень починає падати ввечері, симптоми можуть знову почати посилюватися.

Горизонтальне положення тіла

Іншим фактором, який може посилити кашель і симптоми застуди вночі, є слиз, який починає накопичуватися на задній стінці горла, коли ви лежите. Протягом дня накопичення слизу є меншою проблемою, коли ви перебуваєте у вертикальному положенні та рухаєтесь. Але вночі слиз може накопичуватись і викликати кашель для очищення дихальних шляхів.

Інші причини нападів нічного кашлю

Ще однією причиною може бути сухість повітря в кімнаті, де ви спите. Дослідження показали, що підтримання рівня вологості в кімнатах приблизно від 40 до 60 відсотків зменшує передачу респіраторних вірусів і може полегшити такі симптоми, як кашель або закладеність носа, коли ви хворі.

Здатні посилювати нічний кашель й деякі препарати від артеріального тиску. У більшості ж людей зі звичайною застудою нічний кашель повинен пройти через п’ять-сім днів разом з іншими симптомами. У деяких випадках кашель може тривати два тижні і більше. Але якщо він не минає за три тижні, варто звернутися до лікаря.

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