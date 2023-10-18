7 ознак шарлатанських ліків – Комаровський

Відомий лікар Євген Комаровський озвучив основні ознаки неправильних та неефективных ліків, які шарлатани можуть спробувати продати під виглядом мало не панацеї. Про це він розповів у відео на YouTube, передає НСН.
7 ознак шарлатанських ліків
Ім’я Євгенія Комаровського дуже часто використовують в подібних шахрайських схемах, тож лікар вирішив поділитися з українцями знаннями, які допоможуть убезпечити себе від придбання дорогвартісних препаратів з ефектом плацебо.
На що найперше слід звернути увагу
- Препарат лишився в обмеженій кількості;
- Наразі знижка в 50% – вона триватиме усього кілька днів;
- Перший флакон безкоштовно, але на курс потрібно 50 таких;
- Купуєте флакон – два отримуєте у подарунок;
- Ліки розпродують, адже їх скоро заборонять – через їхню надмірну ефективність. Бо лікарі можуть лишитись без роботи;
- Це державна програма, згідно з якою певним категоріям покупців – шалені знижки. Ви опинились серед щасливчиків (при цьому листівки розповсюджуються російською мовою).
Усі ці умови вказують на так званий “розводняк” на гаманець.
7 універсальних ознак, що вас намагаються надурити
- Посилання не на дослідження,а на свідчення нікому невідомих Петра Петровича та Сергія Сергійовича.
- Згадка про те, що цейпрепарат приховували від суспільства протягом багатьох років, в чому винна медична мафія.
- В основу препарату лягла “унікальна формула”, “червонокнижна рослина” чи “рідкісний мінерал”.
- Ці ліки є виключно натуральними!
- Препарат використовувався тільки військовими, а зараз його рецептура стала відома широкому загалу.
- Препарат діє швидко, та не має жодної побочки (так не буває, зазначає лікар Комаровський, адже, за його словами, чим активніший препарат в організмі, тим зазвичай вірогідніший побочний ефект від нього).
- Один препарат лікує всі захворювання.
“Якщо побачили щось подібне – тримайтесь подалі. Взагалі, тримайтесь подалі від реклами лікарських препаратів”, – пояснив Комаровський.
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