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7 ознак шарлатанських ліків – Комаровський

7 ознак шарлатанських ліків
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Відомий лікар Євген Комаровський озвучив основні ознаки неправильних та неефективных ліків, які шарлатани можуть спробувати продати під виглядом мало не панацеї. Про це він розповів у відео на YouTube, передає НСН.

7 ознак шарлатанських ліків

Ім’я Євгенія Комаровського дуже часто використовують в подібних шахрайських схемах, тож лікар вирішив поділитися з українцями знаннями, які допоможуть убезпечити себе від придбання дорогвартісних препаратів з ефектом плацебо.

На що найперше слід звернути увагу

  • Препарат лишився в обмеженій кількості;
  • Наразі знижка в 50% – вона триватиме усього кілька днів;
  • Перший флакон безкоштовно, але на курс потрібно 50 таких;
  • Купуєте флакон – два отримуєте у подарунок;
  • Ліки розпродують, адже їх скоро заборонять – через їхню надмірну ефективність. Бо лікарі можуть лишитись без роботи;
  • Це державна програма, згідно з якою певним категоріям покупців – шалені знижки. Ви опинились серед щасливчиків (при цьому листівки розповсюджуються російською мовою).

Усі ці умови вказують на так званий “розводняк” на гаманець.

7 універсальних ознак, що вас намагаються надурити

  1. Посилання не на дослідження,а на свідчення нікому невідомих Петра Петровича та Сергія Сергійовича.
  2. Згадка про те, що цейпрепарат приховували від суспільства протягом багатьох років, в чому винна медична мафія.
  3. В основу препарату лягла “унікальна формула”, “червонокнижна рослина” чи “рідкісний мінерал”.
  4. Ці ліки є виключно натуральними!
  5. Препарат використовувався тільки військовими, а зараз його рецептура стала відома широкому загалу.
  6. Препарат діє швидко, та не має жодної побочки (так не буває, зазначає лікар Комаровський, адже, за його словами, чим активніший препарат в організмі, тим зазвичай вірогідніший побочний ефект від нього).
  7. Один препарат лікує всі захворювання.
7 ознак шарлатанських ліків - Комаровський

“Якщо побачили щось подібне – тримайтесь подалі. Взагалі, тримайтесь подалі від реклами лікарських препаратів”, – пояснив Комаровський.

Раніше ми писали: Японські вчені знайшли мікропластик в хмарах: наскільки це небезпечно

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