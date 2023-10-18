7 ознак шарлатанських ліків – Комаровський

Відомий лікар Євген Комаровський озвучив основні ознаки неправильних та неефективных ліків, які шарлатани можуть спробувати продати під виглядом мало не панацеї. Про це він розповів у відео на YouTube, передає НСН.

7 ознак шарлатанських ліків

Ім’я Євгенія Комаровського дуже часто використовують в подібних шахрайських схемах, тож лікар вирішив поділитися з українцями знаннями, які допоможуть убезпечити себе від придбання дорогвартісних препаратів з ефектом плацебо.

На що найперше слід звернути увагу

Препарат лишився в обмеженій кількості;

Наразі знижка в 50% – вона триватиме усього кілька днів;

Перший флакон безкоштовно, але на курс потрібно 50 таких;

Купуєте флакон – два отримуєте у подарунок;

Ліки розпродують, адже їх скоро заборонять – через їхню надмірну ефективність. Бо лікарі можуть лишитись без роботи;

Це державна програма, згідно з якою певним категоріям покупців – шалені знижки. Ви опинились серед щасливчиків (при цьому листівки розповсюджуються російською мовою).

Усі ці умови вказують на так званий “розводняк” на гаманець.

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Посилання не на дослідження,а на свідчення нікому невідомих Петра Петровича та Сергія Сергійовича. Згадка про те, що цейпрепарат приховували від суспільства протягом багатьох років, в чому винна медична мафія. В основу препарату лягла “унікальна формула”, “червонокнижна рослина” чи “рідкісний мінерал”. Ці ліки є виключно натуральними! Препарат використовувався тільки військовими, а зараз його рецептура стала відома широкому загалу. Препарат діє швидко, та не має жодної побочки (так не буває, зазначає лікар Комаровський, адже, за його словами, чим активніший препарат в організмі, тим зазвичай вірогідніший побочний ефект від нього). Один препарат лікує всі захворювання.

“Якщо побачили щось подібне – тримайтесь подалі. Взагалі, тримайтесь подалі від реклами лікарських препаратів”, – пояснив Комаровський.

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