Зарядка смартфона за допомогою PowerBank – як не нашкодити пристрою

Користувачі гаджетів знають, що зарядка смартфона за допомогою PowerBank триває повільніше за звичайну зарядку. Крім того, портативний зарядний пристрій повинен підходити вам за потужністю та іншими параметрами, щоб не зашкодити смартфону під час зарядки

Насамперед при виборі PowerBank необхідно звернути увагу на кількість та тип роз’ємів. Наприклад, якщо адаптер підключається до вашого смартфона через Type-C, PowerBank з USB-A вам не підійде.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Портативні енергосховища з кількома роз’ємами є оптимальним варіантом для всіх смартфонів. Їх можна використовувати для зарядки як телефонів, так і навушників, планшетів та іншої техніки.

Вибирати потрібно PowerBank не з найдешевшого цінового сегмента. Недорогі блоки живлення можуть бути виготовлені з неякісних матеріалів без дотримання необхідної техніки безпеки. Якщо деякі з функцій безпеки будуть працювати зі збоями, то напруга, що надходить в акумулятора смартфона, може бути більшою, ніж необхідно. У цьому випадку батарея може вийти з експлуатації.

Не рекомендується чим-небудь накривати PowerBank і смартфон при зарядці. Якщо смартфон сильно нагрівається під час зарядки, додаткове тепло збільшує внутрішній опір акумулятора, що призводить до збільшення часу заряджання і безпосередньо впливає на термін служби акумулятора. Користуватися смартфоном під час зарядки також не рекомендується.

Корисна функція, яка допоможе прискорити зарядку смартфона — є на всіх пристроях