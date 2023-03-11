Зарядка смартфона – чому гаджет не можна залишати на зарядці на ніч

Зарядка смартфона має проводитися за правилами – це продовжить термін роботи батареї. Є як мінімум дві причини відключити гаджет від мережі та не залишати його в розетці на всю ніч

Користувачі смартфонів самостійно вкорочують термін служби акумулятора, не підозрюючи про це. Одним із факторів, які негативно впливають на функціональність батареї, є неправильна зарядка. Не можна, щоб девайс був підключений до мережі протягом усієї ночі. Це може призвести до наступних проблем.

Про це розповідає НСН

1. Перегрів

Це головний недолік нічної зарядки. Коли акумулятор максимально заряджений, він починає витрачати надмірну потужність – смартфон перегрівається. Це призводить до пошкодження батареї та зменшення її ємності, що скорочує тривалість роботи пристрою. Не можна виключити ризик загоряння та ураження електричним струмом.

При цьому в сучасних гаджетах встановлено контролер, який перестає подавати заряд, коли досягає 100%.

Зарядка смартфона всю ніч може призвести до проблем із батареєю

2. Перезаряджання

Незважаючи на всі переваги літій-іонних батарей, їх заряд завжди повинен бути в межах 30-80%. Якщо акумулятор часто розряджається в нуль або заряджається до 100%, це знижує його ємність. Тому важливо не забувати мобільний телефон у розетці, щоб контролювати рівень заряду.

Можна обмежити подачу енергії до рівня 80%, використовуючи спеціальний додаток Battery Charge Limit. З його допомогою вдасться на довше зберегти продуктивність пристрою.

Щоб смартфон служив довше, під час заряджання його батареї намагайтеся не користуватися ним і закрити всі програми, які працюють у фоновому режимі. Також важливо відключити Wi-Fi, щоб процес відбувався швидше. Важливо використовувати рідну зарядку, яка запобігатиме перегріву, короткому замиканню та перевантаженню.

Джерело

Новини України:

Як правильно заряджати мобільний телефон, щоб він довше служив

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