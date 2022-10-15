Загальна мобілізація в Україні – які речі потрібно взяти на війну

Війна в України за різними прогнозами може тривати ще більше як рік. Це означає, що, рано чи пізно, більшість чоловіків призовного віку опиняться на фронті. Багато з них ніколи не воювали й не знають, які речі потрібно взяти на війну

На сайті навчальної платформи для резервістів “Яблуня” опублікували список речей, які потрібно взяти з собою на війну, передає NNS

Все, що вам знадобиться, можна поділити на 5 категорій:

1. Одяг.

2. Взуття.

3. Екіпірування.

4. Продукти.

5. Техніка.

Чим забезпечує держава

Деякі речі вам видасть влада, а дещо прийдеться докупити самостійно. Список того, чим може забезпечити держава, описаний в наказі “Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту”.

Але, на жаль, особовий склад ЗСУ набагато більший, ніж може забезпечити країна.

Імовірно, держава вам видасть:

броню (бронежилет чи плита з плитоноскою, шолом);

зброю;

набої;

магазини;

можливо, форму.

Що варто купити самостійно

Одяг

Форма (два комплекти).

Наколінники або краще, якщо наколінники вмонтовані в штани.

Черевики. Взуття бажано обирати на мембрані Gore-Tex і з підошвою Vibram.

Запасні шнурки для черевиків.

Ремінь до штанів.

Рукавиці стрілкові/тактичні. Основна функція рукавиць – захищати ваші пальці. Безпалі рукавиці цю функцію не виконують.

Флісовий светр (х2).

Термобілизна.

Трекінгові чи військові шкарпетки (х6).

Білизна (зручна і натуральна). У вас її має бути достатньо, щоб у випадку неможливості прання, ви могли змінювати білизну регулярно протягом трьох тижнів.

Футболки з коротким рукавом.

Футболка з довгим рукавом.

Гумове взуття для душу та побуту.

Рукавиці робочі.

Рукавиці теплі (у холодну пору).

Шапка флісова + балаклава тепла (у холодну пору).

Балаклава або баф.

Панамка (влітку). Це краще за кепку, адже захищає від сонця вуха та шию.

Екіпірування

Штурмовий/тактичний рюкзак. Він не повинен бути більшим ніж людина. Інакше рюкзак може зачепити розтяжку. Також положенні лежачи, він не повинен заважати підіймати голову.

Баул або великий рюкзак.

Дощовик пончо.

Рейнкавер на рюкзак штурмовий.

Спальник. Головне, на що треба звернути увагу – температура комфорту. Взимку спальник має бути з температурою комфорту -15 і нижче. Влітку достатньо температури комфорту +5 чи навіть +10.

Вкладка в спальник. Виконує функцію постелі. Вкладка дасть змогу зберегти спальник в чистоті.

Каремат.

Каремат для сидіння.

Гермомішок. Виконує функцію захисту ваших речей від промокання. Також з цією задачею чудово справляються пакети для заморозки продуктів.

Ліхтарик (налобний). Водонепроникний і, бажано, із режимом червоного освітлення.

Мультитул.

Карабіни (х2).

Мотузка (паракорд).

Фляга для води або гідропак.

Фільтр для очищення води.

Тактичні окуляри. Це той випадок, коли краще хоч щось, ніж взагалі нічого. Тому підійдуть навіть звичайні будівельні окуляри. Тільки зверніть увагу на те, щоб вони були зроблені з полікарбонату.

Ремінно-плечові системи.

Підсумки. Щонайменше одна для аптечки та ще одна для турнікета.

Автоматний ремінь.

Мала піхотна лопата.

Техніка

Годинник.

Повербанк (х2).

Додатковий кнопковий телефон.

Зарядні пристрої.

Гігієна

Рушник з мікрофібри.

Вологі серветки.

Зубна паста та щітка.

Мило.

Сухі серветки.

Туалетний папір.

Тальк від подразнення та попрілостей.

Манікюрні ножиці.

Маленьке дзеркальце.

Бритви та пінка для гоління.

Додатково

Сірники та запальничка.

Армована клейка стрічка.

Голка з ниткою.

Гроші.

Документи.

Клей.

Блокнот з ручкою.

Засіб від комах.

Чим треба запастися українцям у тилу

Україна з весни готується до нового опалювального сезону та зими, яка у воєнний час буде складною. Людей закликають хоча б мінімально підготуватися до різних ситуацій. Дізнавайтеся, які продукти потрібно закупити завчасно.

Що взяти з собою в укриття під час повітряної тривоги