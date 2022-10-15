Загальна мобілізація в Україні – які речі потрібно взяти на війну

Війна в України за різними прогнозами може тривати ще більше як рік. Це означає, що, рано чи пізно, більшість чоловіків призовного віку опиняться на фронті. Багато з них ніколи не воювали й не знають, які речі потрібно взяти на війну
На сайті навчальної платформи для резервістів “Яблуня” опублікували список речей, які потрібно взяти з собою на війну, передає NNS
Все, що вам знадобиться, можна поділити на 5 категорій:
1. Одяг.
2. Взуття.
3. Екіпірування.
4. Продукти.
5. Техніка.
Чим забезпечує держава
Деякі речі вам видасть влада, а дещо прийдеться докупити самостійно. Список того, чим може забезпечити держава, описаний в наказі “Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту”.
Але, на жаль, особовий склад ЗСУ набагато більший, ніж може забезпечити країна.
Імовірно, держава вам видасть:
- броню (бронежилет чи плита з плитоноскою, шолом);
- зброю;
- набої;
- магазини;
- можливо, форму.
Що варто купити самостійно
Одяг
- Форма (два комплекти).
- Наколінники або краще, якщо наколінники вмонтовані в штани.
- Черевики. Взуття бажано обирати на мембрані Gore-Tex і з підошвою Vibram.
- Запасні шнурки для черевиків.
- Ремінь до штанів.
- Рукавиці стрілкові/тактичні. Основна функція рукавиць – захищати ваші пальці. Безпалі рукавиці цю функцію не виконують.
- Флісовий светр (х2).
- Термобілизна.
- Трекінгові чи військові шкарпетки (х6).
- Білизна (зручна і натуральна). У вас її має бути достатньо, щоб у випадку неможливості прання, ви могли змінювати білизну регулярно протягом трьох тижнів.
- Футболки з коротким рукавом.
- Футболка з довгим рукавом.
- Гумове взуття для душу та побуту.
- Рукавиці робочі.
- Рукавиці теплі (у холодну пору).
- Шапка флісова + балаклава тепла (у холодну пору).
- Балаклава або баф.
- Панамка (влітку). Це краще за кепку, адже захищає від сонця вуха та шию.
Екіпірування
- Штурмовий/тактичний рюкзак. Він не повинен бути більшим ніж людина. Інакше рюкзак може зачепити розтяжку. Також положенні лежачи, він не повинен заважати підіймати голову.
- Баул або великий рюкзак.
- Дощовик пончо.
- Рейнкавер на рюкзак штурмовий.
- Спальник. Головне, на що треба звернути увагу – температура комфорту. Взимку спальник має бути з температурою комфорту -15 і нижче. Влітку достатньо температури комфорту +5 чи навіть +10.
- Вкладка в спальник. Виконує функцію постелі. Вкладка дасть змогу зберегти спальник в чистоті.
- Каремат.
- Каремат для сидіння.
- Гермомішок. Виконує функцію захисту ваших речей від промокання. Також з цією задачею чудово справляються пакети для заморозки продуктів.
- Ліхтарик (налобний). Водонепроникний і, бажано, із режимом червоного освітлення.
- Мультитул.
- Карабіни (х2).
- Мотузка (паракорд).
- Фляга для води або гідропак.
- Фільтр для очищення води.
- Тактичні окуляри. Це той випадок, коли краще хоч щось, ніж взагалі нічого. Тому підійдуть навіть звичайні будівельні окуляри. Тільки зверніть увагу на те, щоб вони були зроблені з полікарбонату.
- Ремінно-плечові системи.
- Підсумки. Щонайменше одна для аптечки та ще одна для турнікета.
- Автоматний ремінь.
- Мала піхотна лопата.
Техніка
- Годинник.
- Повербанк (х2).
- Додатковий кнопковий телефон.
- Зарядні пристрої.
Гігієна
- Рушник з мікрофібри.
- Вологі серветки.
- Зубна паста та щітка.
- Мило.
- Сухі серветки.
- Туалетний папір.
- Тальк від подразнення та попрілостей.
- Манікюрні ножиці.
- Маленьке дзеркальце.
- Бритви та пінка для гоління.
Додатково
- Сірники та запальничка.
- Армована клейка стрічка.
- Голка з ниткою.
- Гроші.
- Документи.
- Клей.
- Блокнот з ручкою.
- Засіб від комах.
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