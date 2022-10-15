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Загальна мобілізація в Україні – які речі потрібно взяти на війну

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что взять с собой мобилизованному на войну

Війна в України за різними прогнозами може тривати ще більше як рік. Це означає, що, рано чи пізно, більшість чоловіків призовного віку опиняться на фронті. Багато з них ніколи не воювали й не знають, які речі потрібно взяти на війну

На сайті навчальної платформи для резервістів “Яблуня” опублікували список речей, які потрібно взяти з собою на війну, передає NNS

Все, що вам знадобиться, можна поділити на 5 категорій:

1. Одяг.

2. Взуття.

3. Екіпірування.

4. Продукти.

5. Техніка.

Чим забезпечує держава

Деякі речі вам видасть влада, а дещо прийдеться докупити самостійно. Список того, чим може забезпечити держава, описаний в наказі “Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту”.

Але, на жаль, особовий склад ЗСУ набагато більший, ніж може забезпечити країна.

Імовірно, держава вам видасть:

  • броню (бронежилет чи плита з плитоноскою, шолом);
  • зброю;
  • набої;
  • магазини;
  • можливо, форму.

Загальна мобілізація в Україні - які речі потрібно взяти на війну

Що варто купити самостійно

Одяг

  • Форма (два комплекти).
  • Наколінники або краще, якщо наколінники вмонтовані в штани.
  • Черевики. Взуття бажано обирати на мембрані Gore-Tex і з підошвою Vibram.
  • Запасні шнурки для черевиків.
  • Ремінь до штанів.
  • Рукавиці стрілкові/тактичні. Основна функція рукавиць – захищати ваші пальці. Безпалі рукавиці цю функцію не виконують.
  • Флісовий светр (х2).
  • Термобілизна.
  • Трекінгові чи військові шкарпетки (х6).
  • Білизна (зручна і натуральна). У вас її має бути достатньо, щоб у випадку неможливості прання, ви могли змінювати білизну регулярно протягом трьох тижнів.
  • Футболки з коротким рукавом.
  • Футболка з довгим рукавом.
  • Гумове взуття для душу та побуту.
  • Рукавиці робочі.
  • Рукавиці теплі (у холодну пору).
  • Шапка флісова + балаклава тепла (у холодну пору).
  • Балаклава або баф.
  • Панамка (влітку). Це краще за кепку, адже захищає від сонця вуха та шию.

Екіпірування

  • Штурмовий/тактичний рюкзак. Він не повинен бути більшим ніж людина. Інакше рюкзак може зачепити розтяжку. Також положенні лежачи, він не повинен заважати підіймати голову.
  • Баул або великий рюкзак.
  • Дощовик пончо.
  • Рейнкавер на рюкзак штурмовий.
  • Спальник. Головне, на що треба звернути увагу – температура комфорту. Взимку спальник має бути з температурою комфорту -15 і нижче. Влітку достатньо температури комфорту +5 чи навіть +10.
  • Вкладка в спальник. Виконує функцію постелі. Вкладка дасть змогу зберегти спальник в чистоті.
  • Каремат.
  • Каремат для сидіння.
  • Гермомішок. Виконує функцію захисту ваших речей від промокання. Також з цією задачею чудово справляються пакети для заморозки продуктів.
  • Ліхтарик (налобний). Водонепроникний і, бажано, із режимом червоного освітлення.
  • Мультитул.
  • Карабіни (х2).
  • Мотузка (паракорд).
  • Фляга для води або гідропак.
  • Фільтр для очищення води.
  • Тактичні окуляри. Це той випадок, коли краще хоч щось, ніж взагалі нічого. Тому підійдуть навіть звичайні будівельні окуляри. Тільки зверніть увагу на те, щоб вони були зроблені з полікарбонату.
  • Ремінно-плечові системи.
  • Підсумки. Щонайменше одна для аптечки та ще одна для турнікета.
  • Автоматний ремінь.
  • Мала піхотна лопата.

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Техніка

  • Годинник.
  • Повербанк (х2).
  • Додатковий кнопковий телефон.
  • Зарядні пристрої.

Гігієна

  • Рушник з мікрофібри.
  • Вологі серветки.
  • Зубна паста та щітка.
  • Мило.
  • Сухі серветки.
  • Туалетний папір.
  • Тальк від подразнення та попрілостей.
  • Манікюрні ножиці.
  • Маленьке дзеркальце.
  • Бритви та пінка для гоління.

Додатково

  • Сірники та запальничка.
  • Армована клейка стрічка.
  • Голка з ниткою.
  • Гроші.
  • Документи.
  • Клей.
  • Блокнот з ручкою.
  • Засіб від комах.

Чим треба запастися українцям у тилу

Україна з весни готується до нового опалювального сезону та зими, яка у воєнний час буде складною. Людей закликають хоча б мінімально підготуватися до різних ситуацій. Дізнавайтеся, які продукти потрібно закупити завчасно.

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