Які сорти хліба можуть зашкодити здоров’ю

Мало хто повністю виключив хліб із раціону, та й навряд чи це потрібно. Головний продукт нашого столу навчилися готувати за безліччю рецептів – на будь-який смак. Однак деякі сорти хліба завдадуть організму шкоду, а не користь

Експерти з харчування проаналізували склад різних хлібобулочних виробів. І виявили які сорти хліба не варто вживати. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

В ультраобробленому, рафінованому хлібі із пшеничного борошна багато простих вуглеводів та мало клітковини. У ньому часто містяться консерванти, рослинні олії та цукор.

Друге місце антирейтингу віддано солодкому хлібові з корицею. Дієтологи назвали його шкідливим через велику кількість цукру у складі.

Цільнозерновий хліб випікають із подрібнених зерен. У нього потрапить їхня оболонка, в якій багато корисних речовин – вітаміни Е, В, а також клітковина. Проте фахівці нагадали, що такий хліб занадто грубий – його треба з обережністю вживати людям із проблемами ШКТ.

Найкращим хлібом названий житній, який містить утричі більше клітковини, ніж пшеничний. Він низькокалорійний, краще засвоюється організмом та прискорює обмін речовин.

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