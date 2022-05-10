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Які овочі та фрукти найнебезпечніші на ринку

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Вчені виявили найбільш небезпечні овочі та фрукти, які продають на ринках і в супермаркетах. Основний критерій – високий вміст пестицидів та інших шкідливих речовин

Які овочі та фрукти названі найнебезпечнішими NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

За словами фахівців, припиняти вживати фрукти та овочі не потрібно. Однак, якщо вони входять в цей список, то їх краще піддавати додатковій обробці перед вживанням або готуванням. В овочах і фруктах міститься багато вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів.

Які овочі та фрукти найнебезпечніші на ринку

Які продукти після тестування показали найбільшу кількість пестицидів:

  • Полуниця
  • Шпинат
  • Кале, білокачанна капуста, мангольд
  • Нектарин
  • Яблуко
  • Виноград
  • Червоний і гострий перець
  • Вишня
  • Персик
  • Груша
  • Селера
  • Помідор

Найчистіші продукти (мінімум шкідливих речовин)

  • Авокадо
  • Солодка кукурудза
  • Ананас
  • Цибуля
  • Папайя
  • Садовий горох
  • Дика спаржа
  • Диня з грубою шкіркою
  • Ківі
  • Капуста
  • Гриб
  • Іспанська диня
  • Манго
  • Кавун
  • Батат

Як знизити шкідливий вплив

Медики рекомендують купувати на ринках ті овочі та фрукти, які були вирощені у Вашому регіоні – кількість шкідливих речовин в таких продуктах нижче. Також рекомендується купувати по можливості овочі та фрукти у фермерів, які виробляють продукцію “Еко”.

Купуйте сезонні продукти – вони в рази дешевше, на ринках є великий вибір і в сезон її можна купити, а потім заморозити.

Всі фрукти та овочі бажано добре обполоснути в проточній воді. Не використовуйте ніяких миючих засобів (мило, ополіскувачі) – вони можуть вбиратися і викликати нудоту.

Не купуйте багато продуктів – візьміть на один-два рази, відразу ж обробіть і з’їжте. Або заморозьте.

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