Як зменшити витрати батареї на смартфоні, щоб зарядки вистачило на цілий день

Зменшити витрати батареї на смартфоні можна, якщо дотримуватись деяких правил

Часто буває так, що смартфон розряджається в невідповідний момент, а можливість його підзарядити є не завжди. Відмінне рішення — переносний зарядний пристрій, однак його також нудно заряджати, і він також може “не вчасно” розрядитися. Що ж робити, щоб зменшити витрати батареї, тим самим збільшивши час роботи телефону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TELEGRAF

Зменшити витрати батареї на смартфоні можна, якщо дотримуватися простих правил. Наприклад, можна відключити різні датчики та індикатори, які вам не потрібні.

Як продовжити час роботи акумулятора телефону

Дисплей, операційна система, багато запущених процесів, анімація, сигнал мереж — все це дуже сильно “зжирає” зарядку телефону. Тому перше, що потрібно зробити — це зменшити їхню витрату: знизити яскравість екрана, закрити всі непотрібні на цей момент програми, прибрати анімовану заставку.

Не зайвим буде провести діагностику свого гаджета, щоб оптимізувати роботу гаджета. Подібних програм існує досить багато, які допоможуть заощадити заряд батареї.

І обов’язково потрібно перевірити, які програми найбільше витрачають зарядку. Можливо “ненажерлива” програма виявиться не потрібною, і видаливши її ви збільшите час роботи свого телефону.

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