Як захиститися від комарів на природі та вдома – ефективні народні засоби

Кожного літа мільйони українців страждають від комарів та їхніх укусів. Через що, у підсумку, викидається купа грошей на засоби від цих кровопивць. Як захиститися від комарів за допомогою народних засобів

Існують безвідмовні рецепти засобів від комарів, які кожен зможе зробити сам в домашніх умовах. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Засіб від комарів для застосування на природі

Дивлячись на “кілометрові” рядки зі складовими засобів від комарів, важко повірити, що в нашому рецепті буде усього лише 2 інгредієнти. Ще й не аби які, а дуже навіть корисні для шкіри.

Для створення засобу від комарів нам знадобиться:

ефірна олія гвоздики (продається в аптеках)

олія соняшникова рафінована або ж оливкова (краще друга, тому що має більше корисних властивостей для шкіри)

На 5 мілілітрів оливкової олії йде 3-4 краплі олії гвоздики.

Суміш треба добре перемішати та використовувати тонким шаром на відкритих ділянках шкіри.

Повторимось: це рецепт для боротьби з комарами на вулиці. Вдома він не зовсім добре підходить через насичений аромат, адже олія активно випаровується.

Засіб від комарів для застосування вдома

Другий рецепт має не такий сильний аромат, тому ідеально підходить для використання в приміщенні. Знову нам знадобиться лише 2 інгредієнти.

Звісно ж він так само безвідмовно захищає від комарів, має натуральні компоненти.

Нам знадобляться:

лимон

гвоздика (звичайна, з будь-якого магазину)

Спочатку розрізаємо лимон навпіл.

Беремо приблизно 20 гвоздик та вставляємо гострим кінцем у середину лимона так, щоб виглядала лише округла частина гвоздики.

Все, наш захист від комарів готовий. Такого засобу вистачає приблизно на тиждень для кімнати 5 на 5 метрів. Захисна дія закінчується тоді, коли лимон зсихається.

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