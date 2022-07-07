Як відмити плиту від жиру і бруду без хімічного засобу – допоможе “секретний“ овоч

Плита часто забруднюється, а мити її – те ще задоволення. Щоб відмити плиту від жиру і бруду зазвичай використовуються термоядерні речовини, які роз’їдають руки і страшенно пахнуть. Спробуйте використовувати “секретний” засіб – найдоступніший овоч

Плиту можна помити не лише за допомогою хімічного засобу. Видалити забруднення та жир допоможе звичайна картопля разом з розпушувачем. Це простий народний спосіб навести чистоту досить швидко та ефективно.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Натріть картоплю на тертці і вичавте сік. Натріть цією масою поверхню плити і посипте розпушувачем. Потім суміш потрібно збризкати зверху водою і запастися терпінням. Потрібна одна година, щоб речовини почали діяти і видалили бруд.

Через зазначений проміжок часу потрібно знову збризкати підсохлу картоплю водою, а потім прибрати її губкою. Досвідчені домогосподарки запевняють, що більшість плям легко відтираються і варильна поверхня блищить як нова.

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