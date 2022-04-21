Як швидко випрати кухонні рушники за допомогою мікрохвильової печі

Утримувати в чистоті кухонні рушники дуже складно, на них постійно з’являються плями жиру. Як випрати кухонні рушники за допомогою мікрохвильової печі – поради

Результати такого прання просто вражаючі, тканина стає чистою, сяючою та приємно пахне.

Випрати кухонні рушники, видалити неприємний запах і вивести всі плями можна за допомогою мікрохвильової печі. Цей спосіб ефективності не поступається виварюванню рушників у киплячій мильній воді на плиті, але він набагато простіший і швидший. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Для прання кухонних рушників у НВЧ вам знадобиться поліетиленовий пакет та господарське мило. Для початку намочіть кухонний текстиль у воді, відіжміть та намильте милом по всій поверхні. Особливу увагу приділіть забрудненим місцям.

Помістіть рушник у пакет і відправте його в мікрохвильову піч. Закривати пакет не потрібно, він повинен залишатися відкритим. Встановіть таймер на півтори хвилини та запустіть мікрохвильову піч на середній потужності.

Акуратно вийміть кухонний рушник із пакета, робити це краще щипцями, оскільки мокра тканина дуже гаряча. Прополощіть рушник у чистій холодній воді та відправте сушитися на балкон або на вулицю.

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