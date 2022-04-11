Як продовжити термін придатності овочів, ковбаси та м’яса без холодильника

На території України, де точаться бої, а також в окупованих містах нерідко відбуваються перебої зі світлом. У кращому разі електрики немає кілька днів, а в найгіршому місяці (як, наприклад, у Маріуполі). Є кілька порад, як на кілька днів, а то й тижнів продовжити термін придатності тих чи інших продуктів

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Найневибагливішими є овочі та фрукти. Їх достатньо помістити в темне, прохолодне місце (комора у квартирі, балкон, льох чи підвал у приватному будинку). Наприклад, буряк і моркву потрібно зберігати поза холодильником, наприклад, у ящиках з піском, у дерев’яних ящиках з вентиляцією.

Картоплю краще зберігати у будь-якому темному місці у мішку чи сітці.

Якщо фрукти стали псуватися, не потрібно обрізати їх – краще зварити компот (на плиті або вогнищі), засипати цукром і закрити банки, зварити варення або засушити на чіпси.

Ковбасу, сосиски та сир потрібно обгорнути папером (не газетами), обернути рушником, скласти у металеву ємність, щільно накрити кришкою. Якщо на вулиці прохолодно, то залишити на балконі, літній кухні, сараї. Зараз вже стає тепліше, а тому краще опустити продукти у льох чи найпрохолоднішу темну кімнату.

З м’яса, риби та птиці краще зробити консерви. Також їх можна нарізати, скласти в банки або каструлі та засипати сіллю або залити сольовим розчином (на 10 столових ложок солі півлітра води). Перед вживанням продукти потрібно добре вимити у проточній воді.

Які продукти харчування можна вживати в їжу після закінчення терміну придатності