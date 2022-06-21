Як попередити сонячний або тепловий удар у дитини і в чому їх різниця

Влітку для дітей особиво небезпечні сонячний або тепловий удар. У чому різниця між цими станами та як їх не допустити?
Педіатр Тетяна Бойко поділилася в Instagram простими порадами, які допоможуть не допустити розвитку таких станів у дитини. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
Сонячний удар виникає, якщо деякий час перебувати безпосередньо під дією прямих сонячних променів.
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Тепловий удар розвивається внаслідок тривалого впливу високих температур. Наприклад, у зачиненій машині без кондиціонера або щільно закритому візочку.
Дуже часто батьки, які намагаються захистити дитину від сонячного проміння, наражають її на тепловий удар. Наприклад, візочок, закритий капюшоном, а зверху пелюшкою – гарантовано призведе до перегрівання малятка в ньому при температурі на вулиці, вищій за 22.
Як попередити сонячний або тепловий удар:
- Намагайтесь уникати прямої дії сонячних променів.
- Обирайте оптимальний варіант прогулянки: до 11:00 і після 16:00, максимальна температура повітря 25-27 градусів.
- Не закривайте візочок щільно.
- Забезпечте циркуляцію свіжого повітря.
- Вдягайте головний убір.
- Користуйтесь парасолькою.
- Віддавайте перевагу комфортному одягу: із легких натуральних тканин, вільного крою, світлих кольорів.
- Організуйте достатній питний режим для дітей: 0-6 місяців.
- Ггрудне вигодовування/Штучне вигодовуванн; 6 місяців і старше – ГВ/ШВ + вода.
- Не бійтеся застосування кондиціонерів та вентиляторів.
- Використовуйте термальну воду зовнішньо, розбризкуючи її на лице та тільце дитини.
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