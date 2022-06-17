Як охолодити приміщення без кондиціонера – корисні лайфхаки

Ми всі так довго чекали літа, сонця та тепла, але +35 витримати можуть далеко не всі. Особливо, коли вдома немає кондиціонера, в квартирі може бути всі +38. Як охолодити приміщення, якщо в ньому немає кондиціонера -поради

Сильна спека та духота небезпечні для здоров’я. Корисні поради як охолодити повітря в приміщенні без кондиціонера. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті novy.tv

Плівка на вікна

Якщо ви хочете щоб в квартиру потрапляло світло, але при цьому стало прохолодніше, можете наклеїти на вікна сонцезахисну плівку. З нею точно стане комфортніше.

Штори або жалюзі

Альтернатива сонцезахисної плівки – щільні штори або жалюзі. Проте, щоб у квартирі стало краще, їх доведеться тримати закритими, поки на вулиці є сонячне світло. Тому приготуйтеся до того, що в квартирі може стати темно.

Правильне провітрювання квартири

Днем вікна відкривати не варто, адже в квартиру потрапить гаряче повітря з вулиці та легше дихати не стане. Вікна краще відкривати в години, коли прохолодно. Вранці – з 4 до 8, ввечері – після 22. Якщо можна, залишайте вікна відкритими на ніч. Закривайте їх до того, як на вулиці стане жарко.

Вимкнення побутової техніки

Намагайтеся не користуватися плитою і духовкою. Це стосується і електричного чайника, праски, кавоварки – вони нагрівають повітря. Навіть комп’ютер і телевізор варто вимкнути, коли вони не потрібні.

Зволоження повітря

Легке зволоження повітря допоможе полегшити ваші страждання у спеку, тут головне не перестаратись та не створити штучні тропіки. Холодна вода трохи охолодить приміщення. Перший варіант, як це зробити – пульверизатор: набирайте в нього крижану воду і розпилюй раз на годину-півтора. Другий варіант – зволожувач повітря. У нього потрібно налити крижану воду і додати лід. Можна додати краплю ефірного масла м’яти або лимона.

Витяжка в допомогу

Якщо все ж таки довелося готувати на плиті в спеку або приймати теплий душ, включіть витяжку в кухні або у ванній. Вона прибере частину гарячого повітря і пару з приміщення.

Покращення роботи свого вентилятора

Сам вентилятор не охолоджує приміщення, а просто створює холодний струмінь повітря. Щоб зробити з нього подобу кондиціонера, поставте перед ним пляшки з крижаною водою. Якщо є час, наповніть їх водою і заморозьте: так вийде ще ефективніше.

Охолодження простирадла в холодильнику

Як не дивно, але такий метод справді працює. Зберіть декілька простирадл та покладіть їх до холодильника на хвилин 30-40 або на 10-15 до морозильної камери. Після того як дістанете їх – розвісьте по дому. А, якщо вам дуже важко спати в спеку, можете повторити процедуру перед сном та влягтися на приємні, прохолодні простирадла.

Пити більше води, менше напрягатися

У спеку небезпечно перегрівати не тільки приміщення – не можна перегріватися самому. У задушливий день рекомендується знизити активність і фізичні навантаження або по можливості перенести всі справи на вечір, коли температура повітря знизиться. Періодично слід приймати прохолодний душ – так перебування в квартирі стане легшим. Одяг краще обрати з натуральних легких тканин.

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