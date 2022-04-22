Як надати першу допомогу при отруєнні азотною кислотою

Отруєння азотною кислотою під час військових дій можливо, якщо снаряди потраплять в цистерни з цією речовиною. Нещодавно подібна ситуація сталася в Луганській області та пари азотної кислоти в бік ворога. Як надати допомогу

Однак медики нагадують важливі правила для громадян, які можуть опинитися в такій ситуації. Ці поради можуть врятувати життя. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Азотна кислота дуже небезпечна при вдиханні, ковтанні та попаданні на слизові. Пари кислоти починають швидко вражати внутрішні органи.

При попаданні малих доз азотної кислоти на слизові дихальних шляхів, виникають ознаки бронхіту і починає крутитися голова.

Від великої дози азотної кислоти набрякають легені, і людина може померти від задухи. Якщо пари або кислота потрапляє в очі, починається кон’юнктивіт і відмирання рогівки. Це призводить до втрати зору.

Як мінімізувати ураження азотною кислотою

Щоб захиститися від цієї хімічної речовини, потрібно в першу чергу, сховатися в приміщенні, якщо ви в цей час перебували на відкритому просторі.

Якщо ви перебуваєте в приміщенні, то закрийте негайно всі вікна, двері. Бажано завісити віконні та дверні прорізи тканиною, яка змочена в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту.

Якщо ви були в укритті – залишайтеся там до офіційного повідомлення влади про подальший план дій.

Дуже важливо захистити дихальні шляхи від парів азотної кислоти. Кращий спосіб – надіти респіратор, якщо він у вас є.

На яку б частину тіла не потрапила азотна кислота, в очі, на шкіру або ж ви дихали парами отруйної речовини – негайно промийте уражені місця великою кількістю води.

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