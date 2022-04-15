Як надати першу допомогу при отруєнні аміаком – поради лікаря

Сьогодні ймовірність викидів аміаку дуже висока, тому необхідно особливо піклуватися про себе. Поради лікаря як надати першу допомогу при отруєнні аміаком

Аміак – дуже небезпечна речовина, яка має негативний вплив на здоров’я людини. Головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова розповіла про небезпеку цієї речовини, а також поділилася порадами щодо надання першої медичної допомоги постраждалим від отруєння. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд»

“Під час викиду аміаку відчувається різкий запах нашатирного спирту. В атмосфері утворюється холодна біла туманна хмара, яка тримається біля поверхні землі. Під час зігрівання газова хмара підіймається”, – розповідає лікарка.

Аміак може впливати на людину різними шляхами:

подразнює очі та дихальні шляхи;

провокує сльозотечу, біль у носі та горлі, кашель, складнощі з диханням, біль у грудях;

під час більш високих концентрацій людина відчуває важке ушкодження дихальних шляхів та легень (ймовірний також набряк легенів, в результаті чого можлива раптова смерть).

Отруєння аміаком можна визначити за кількома ознаками:

кашель та неприємні відчуття у горлі;

задишка;

нежить;

порушення психіки (марення, надмірне збудження).

Якщо ви помітили відповідні симптоми у людини – покваптеся надати їй першу медичну допомогу:

допоможіть постраждалому вийти на свіже повітря з небезпечної зони зараження. Його дихання повинно бути спокійним, без різких та глибоких вдихів;

перебуваючи у приміщенні, зачиніть всі двері, вікна та вентиляційні отвори. Прикрийте дихальні шляхи вологою тканиною;

очі, шкіру і ротоглотку треба рясно промити чистою водою і робити це впродовж 15 хв.;

при отруєнні необхідно постійно пити теплу воду або тепле молоко із содою;

під час ларингоспазму можна робити інгаляцію через небулайзер.

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