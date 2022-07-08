Як надати першу допомогу під час обстрілів: поради, які можуть врятувати життя (відео)

Ще пів року тому було важко уявити повномасштабну війну на теренах нашої країни. Жорстка реальність вносить корективи у порядок денний, тому щоденні сирени та звуки вибухів стали частиною нашого життя. У таких умовах важливо знати, як надати першу допомогу постраждалим під час обстрілу

Про це розповів Євген Гріжимальський, кандидат медичних наук, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії ПБ “Лелека”, асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ІПО НМУ ім. Богомольця. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Доктор Гріжимальський знає про першу допомогу під час обстрілів з власного досвіду. Коли воєнні дії відбувалися у Київській області, Євген Вікторович разом з колегами надавав допомогу пораненим бійцям.

Загальні положення про першу допомогу під час обстрілів

У цей нелегкий час війни інформація про надання домедичної допомоги є актуальна та стосується абсолютно кожного з нас. Внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів, на жаль, сьогодні гине дуже багато людей. Навіть при найкращому варіанті, коли “швидка” допомога прибуває дуже швидко минає певний час.

Час до надання медичної допомоги може бути фатальним для деяких поранених. Потрібно зрозуміти, що критична кровотеча може забрати життя людини за декілька хвилин. Тому на перший план виходить вміння правильно надати самодопомогу та допомогти людям поряд!

Це справді рятує життя!

Головне правило надання допомоги – пам’ятати про власну безпеку! В першу чергу оцініть навколишню ситуацію і місцевість. Заведено поділяти місце події для цивільних осіб в умовах воєнного часу на три зони:

червону (зона небезпеки, або зона обстрілу),

жовту (зона умовної небезпеки),

зелену (безпечна зона).

Що робити, якщо Ви знаходитеся в зоні під обстрілом

Єдиною метою в цьому випадку для вас є знайти зону укриття та переміститися туди. Пам’ятайте, що надання допомоги постраждалим в цій зоні є вкрай небезпечним і може лише збільшити кількість жертв.

Якщо ж поряд з вами знаходиться людина, якій ви хочете допомогти, перш за все

необхідно переміститися разом з нею у безпечну зону, де надалі можливо буде їй

надати допомогу.

Якщо ж ви знаходитеся у жовтій зоні (в зоні, де поруч іде обстріл), то також для початку оцініть власну безпеку. Якщо, постраждалий має зброю, то необхідно ввічливо пояснити йому ситуацію та попросити забрати її.

Постраждалий у разі порушення свідомості може бути небезпечний для навколишніх, якщо він озброєний. Далі дійте за алгоритмом.

Схема С-А-В-С використовується як послідовність дій при наданні допомоги пораненому.

С (critical bleeding) – зупинити критичну кровотечу

A (airway) – прохідність дихальних шляхів

B (breathing) – дихання

С (circulation) – огляд на наявність інших ран, термоконтроль

Оскільки від критичної кровотечі потерпілий може вмерти вже через декілька хвилин, то для початку треба виявити та зупинити її. Після того, якщо постраждалий має порушену свідомість, необхідно забезпечити прохідність дихальних шляхів, щоб попередити смерть від асфіксії.

Як розпізнати критичну кровотечу

Не завжди навіть дуже великі масивні поранення, які “жахливо” виглядають,

супроводжуються критичною кровотечею.

Ознаками критичної кровотечі є:

кров, що інтенсивно витікає з рани

велика калюжа крові під потерпілим, що збільшується на очах

одяг постраждалого рясно просякнутий кров’ю

порушення свідомості у потерпілого

Якщо ви бачите ампутовану або частково ампутовано кінцівку – це завжди свідчить про критичну кровотечу.

Важливо завжди диференціювати критичну та некритичну кровотечу.

У випадку першої необхідно терміново її зупинити. У цьому випадку марно втрачені хвилини коштуватимуть людині життя.

Якщо кровотеча не критична, то вона не загрожує життю потерпілого саме зараз. Необхідно перейти до наступних пунктів допомоги відповідно до алгоритму.

Що робити, якщо ви бачите критичну кровотечу

Якщо ви бачите критичну кровотечу, огляньте потерпілого та знайдіть джерело кровотечі. Якщо кров струменить з кінцівки – необхідно терміново накласти джгут. Бажано завжди мати в аптечці кровоспинний джгут/турнікет. Найбільш зручним та ефективним у використанні є САТ (Combat-Application-Tourniquet).

Також головною його перевагою є можливість легко і швидко застосовувати його у разі самодопомоги. Якщо поранений має індивідуальну аптечку – в ній скоріш за все має бути турнікет.

Головні принципи дуже прості:

Місце: необхідно накладати джгут вище місця поранення , піднявши кінцівку догори та притиснувши місце поранення рукою.

, піднявши кінцівку догори та притиснувши місце поранення рукою. На верхніх кінцівках місцем накладання джгута є верхня третина плеча (максимально високо), на нижніх – стегно (максимально високо).

Ефективність: сила накладання повинна бути достатньою для того, щоб повністю припинити кровотечу.

Якщо кровотеча триває – ваш джгут неефективний! Необхідно спробувати ще раз, докладаючи більше зусиль.

Маркування: обов’язково залишіть інформацію про точний час накладання джгута.

Найкращий спосіб писати безпосередньо на шкірі потерпілого. Пам’ятайте, в екстреній ситуації папірця для записки може і не бути, а ймовірність того, що він загубиться дуже велика.

Про що варто пам’ятати:

Не гайте час знімаючи одяг з потерпілого – накладайте турнікет поверх одежі.

Переохолодження – фактор, що негативно впливає на згортання крові та підвищує об’єм крововтрати. А тому обов’язково зігрівайте потерпілого до прибуття медичної допомоги.

Якщо одним джгутом не вдалося зупинити кровотечу (частіше це буває на нижніх кінцівках), накладіть додатково ще один джгут. Він має розташовуватися вище за попередній.

Місце накладання джгута повинно бути добре помітним для навколишніх.

Якщо за будь-яких причин накласти джгут неможливо, наприклад ви не маєте турнікету, чи поранення знаходиться в тих місцях де його технічно неможливо накласти (тулуб, шия) – притискайте безпосередньо місце кровотечі до прибуття допомоги.

Оцініть прохідність дихальних шляхів: якщо хворий у свідомості та відповідає на

запитання, то автоматично стає зрозумілим, що дихальні шляхи прохідні.

Якщо людина без свідомості, забезпечте прохідність дихальних шляхів. Для цього одна ваша рука має знаходитися на лобі людини, а інша на підборідді. Необхідно розігнути голову і підняти підборіддя.

Оцінка дихання

Нахиліться щокою максимально близько до рота постраждалого та

одномоментно з цим дивіться на його грудну клітку. Впродовж 10 секунд оцініть, чи є дихання!

Якщо за цей час ви не побачили дихальних рухів та не відчули ефективного

дихання, необхідно розпочати СЛР (серцево-легеневу реанімацію). Дихання вважається ефективним, коли за 10 секунд відбулося 2 та більше вдихів!

Якщо постраждалий у свідомості, але відчуває задишку – огляньте його грудну клітину на наявність пошкоджень. Необхідно закрити всі відкриті рани грудної клітки. При підозрі на напружений пневмоторакс проводиться голкова декомпресія.

Якщо у людини значні травми обличчя і вона у свідомості, то треба розуміти, що такі пошкодження можуть порушити прохідність дихальних шляхів. Надайте такій людині положення з нахиленим донизу обличчям.

Це робиться для того, щоб кров, слина, шматочки ушкоджених тканин не потрапили у дихальні шляхи.

Серцево-легенева реанімація (СЛР) у постраждалих під час воєнних дій

Загалом, принципи проведення СЛР має знати кожна свідома людина. На сьогодні існує безліч доступної інформації, тренінгів та відеоматеріалів, щоб цьому швидко навчитися.

Проте під час воєнного стану є певні особливості у наданні допомоги. Якщо ви розумієте, що зупинка серцевої діяльності вже є наслідком проникаючого поранення, травм несумісних з життям, ампутації, критичної кровотечі, то проводити її не рекомендовано. Адже сама СЛР буде лише збільшувати втрату крові та вірогідність, що вона допоможе врятувати людину дуже низька.

Скоріш за все, це той випадок, коли краще приділити увагу постраждалим, які ще мають шанси вижити.

Внаслідок артилерійських обстрілів доволі часто люди опиняються під завалами. У таких постраждалих внаслідок стиснення або розчавлення м’яких тканин тіла протягом багатьох годин (а іноді й діб) може розвинутись синдром тривалого стиснення.

Цей стан зумовлений тривалим порушенням нормального кровообігу та некрозом (відмиранням) стисненої тканини, накопиченням в ній токсичних продуктів обміну.

Надавати допомогу такій людині потрібно дуже обережно, щоб не нашкодити їй ще більше. Не можна відразу звільняти уражені ділянки від тиску, тому, що ці токсичні речовини швидко потраплять у кров’яне русло постраждалого.

Це може стати причиною дуже важких ускладнень, шоку та навіть смерті. В таких ситуаціях спочатку накладають джгут вище місця ураження та відразу починають інфузійну терапію (введення збалансованих розчинів у вену).

Тому в цій ситуації краще дочекатися прибуття медичних працівників.

До речі, є розповсюджений міф, що кровоспинні джгути треба час від часу послаблювати для відновлення кровопостачання у кінцівці. Але цього робити не можна до надання кваліфікованої медичної допомоги!

По-перше, це може призвести до крововтрати, а по-друге, спричинити синдром тривалого стиснення.

Особливо небезпечними є ураження головного мозку у постраждалих. Такі люди

потребують термінової евакуації до медичної установи.

Ознаки, що свідчать про ураження головного мозку

втрата свідомості

порушення психічного статусу (людини збуджена, неадекватна або навпаки занадто загальмована)

неоднакові зіниці

судоми

багаторазове блювання

головний біль, що погіршується

дезорієнтація чи сплутана мова

різна сила в обох половинах тіла

Поранені з тупою чи проникаючою травмою голови, які знаходяться у свідомості, повинні бути евакуйовані негайно.

Переохолодження

Переохолодження дуже негативно впливає на стан постраждалого та збільшує ризик смерті. Особливо негативний вплив має переохолодження при масивній кровотечі.

Адже при зниженні температури погіршується згортання крові, виникають метаболічні порушення. Тому обов’язково зігрівайте постраждалого до прибуття медичної допомоги.

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