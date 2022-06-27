Види посуду, який не підходить для розігріву їжі у мікрохвильовій печі

Мікрохвильова піч давно стала одним із незамінних кухонних приладів. У ній можна швидко розігріти їжу та, до того ж, цей процес можна контролювати за допомогою таймера. Однак далеко не весь посуд підходить для розігріву їжі у мікрохвильовій печі

Фахівці розповіли, який посуд не можна використовувати в мікрохвильовці для розігріву їжі. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Посуд із позолотою

Такий посуд, який має позолочені елементи, неприйнятний для використання в мікрохвильовій печі. Справа в тому, що позолота містить у собі частинки металу. Під час нагрівання вони можуть почати іскри. У результаті не тільки зіпсується смак їжі, але й сама піч може зламатися.

Посуд із металу

Миски з алюмінію або заліза також не підходять для використання в мікрохвильовій печі. Метали не пропускають НВЧ-промені, а відбивають їх. У результаті їжа в такому посуді розігріватиметься дуже довго. До того ж, можуть виникнути розряди статичної електрики, які сильно нашкодять печі.

Посуд із кришталю

Його не можна використовувати з тієї ж причини, що посуд із позолотою. У складі кришталю теж, як не дивно, є метали: свинець і срібло. Тому використання такого посуду також може призвести до поломки мікрохвильової печі.

Одноразовий картонний і пластиковий посуд

Тонкий одноразовий пластик може просто обм’якнути і розтанути під впливом випромінювання, а поверхня картонної ємності покриється гаром. Через це мікрохвильова піч також може зламатися, не кажучи вже про зіпсовану їжу. З цієї ж причини не можна розігрівати продукти, які замотані в харчову плівку. Це – той самий пластик. І при розігріванні канцерогени з нього потрапляють у продукти.

Дерев’яний посуд

Такий посуд також не підходить для використання в мікрохвильовій печі. Він швидко перегрівається, внаслідок чого може обвуглитися або навіть спалахнути всередині мікрохвильової печі.

Порцеляновий посуд

У вироби з порцеляни додають свинець. Це робить їх більш міцними, довговічними і дозволяє робити стінки такого посуду витонченими. Однак при нагріванні цей свинець може потрапити в їжу. Нічого хорошого з цього не вийде.

Порожня ємність

Як не дивно, така ємність може стати причиною поломки мікрохвильової печі. Справа в тому, що магнетрон, який створює НВЧ-хвилі, поглинає їх назад. Це може призвести до самозаймання печі.

Посуд, в якому є тріщини та сколи

Будь-яка нерівність у посуді під впливом хвиль може луснути. Тому посуд, який був склеєний, або має тріщини і сколи краще не брати.

За такої великої кількості табу на різний посуд цілком закономірно виникає питання: чи можна взагалі будь-який посуд безпечно використовувати в мікрохвильовій печі? Як з’ясувалося, є і такий, безпечний, посуд.

Посуд, виготовлений із жароміцного та вогнетривкого скла

Такий посуд має товсті та міцні стінки. Вони легко пропускають крізь себе мікрохвилі, причому самі майже не нагріваючись. А ось їжа всередині такого посуду прогрівається дуже добре.

Керамічний посуд

Ємності з кераміки також підходить для розігріву їжі в мікрохвильовій печі. Однак такий посуд чутливий до перепаду температур. Тому бажано не відразу витягати його з печі, а почекати, поки він трохи охолоне.

Силіконовий посуд

У силіконовому посуді можна розігрівати їжу, і готувати різні десерти. Він ідеально підходить для використання у мікрохвильовій печі.

Посуд із термостійкого пластику

Такий посуд витримує нагрівання до 140 градусів Цельсія, і його можна безпечно використовувати в мікрохвильовій печі.

Як швидко випрати кухонні рушники за допомогою мікрохвильової печі