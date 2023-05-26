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Укус комара – перша допомога і догляд за раною після укусу комахи

Журналіст
Укус комара перша допомога і догляд за раною після укусу
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Укус комара влітку стає справжньою проблемою для батьків малечі, адже зовсім маленькі дітки не можуть від себе відігнати цих комах. Як надати першу допомогу і доглядати за раною

Про те, як правильно доглядати за раною у дітей після укусу комара, аби та швидше загоїлась, пише педіатр Ігор Мельник на своїй сторінці в Instagram, повідомляє НСН.

Які небезпеки несе укус комара

Важливо звернути увагу на наступні прояви і звернутися за медичною допомогою, якщо вони виникли:

  • сильнтй набряк і почервоніння навколо місця укусу
  • сильний свербіж і подразнення, які не проходять із часом
  • поява висипу чи пухирців навколо місця укусу
  • лихоманка або інші симптоми

Укус комара перша допомога і догляд за раною після укусу комахи

Як надати першу допомогу при укусі

Дотримуйтесь наступних рекомендацій:

  • охолодіть місце укусу за допомогою кусочка льоду. Обгорніть його тканиною і прикладіть до рани на кілька хвилин. Це допоможе знизити опухлість.
  • обробіть місце укусу антисептиками: перекисом водню, хлоргексидином, фурациліном. Ці засоби запобігають зараженню та пришвидшують загоєння.

Чим помазати укус

Якщо свербіж не дуже сильний і нема явних пошкоджень, то можна скористатись деякими засобами для місцевого застосування, щоб зняти дискомфорт і заспокоїти шкіру: Каламін, Псило-бальзам, Феністил.

“Важливо пам’ятати, якщо свербіж супроводжується інтенсивним розчісуванням рани, то треба застосовувати місцеві антибактеріальні засоби. Це допоможе запобігти ймовірній інфекції і посприяє швидшому загоєнню рани”, – каже Мельник

Для профілактики укусів комарів педіатр радить використовувати репеленти. У час, коли комарі найактивніше кусають, зазвичай, це зранку та ввечері, носіть закритий одяг.

Також слід використовувати антимоскітні сітки на вікнах і фіранки на візочку і дитячому ліжечку, щоб захистити малюка під час прогулянки чи сну.

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