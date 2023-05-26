Укус комара – перша допомога і догляд за раною після укусу комахи

Укус комара влітку стає справжньою проблемою для батьків малечі, адже зовсім маленькі дітки не можуть від себе відігнати цих комах. Як надати першу допомогу і доглядати за раною
Про те, як правильно доглядати за раною у дітей після укусу комара, аби та швидше загоїлась, пише педіатр Ігор Мельник на своїй сторінці в Instagram, повідомляє НСН.
Які небезпеки несе укус комара
Важливо звернути увагу на наступні прояви і звернутися за медичною допомогою, якщо вони виникли:
- сильнтй набряк і почервоніння навколо місця укусу
- сильний свербіж і подразнення, які не проходять із часом
- поява висипу чи пухирців навколо місця укусу
- лихоманка або інші симптоми
Як надати першу допомогу при укусі
Дотримуйтесь наступних рекомендацій:
- охолодіть місце укусу за допомогою кусочка льоду. Обгорніть його тканиною і прикладіть до рани на кілька хвилин. Це допоможе знизити опухлість.
- обробіть місце укусу антисептиками: перекисом водню, хлоргексидином, фурациліном. Ці засоби запобігають зараженню та пришвидшують загоєння.
Чим помазати укус
Якщо свербіж не дуже сильний і нема явних пошкоджень, то можна скористатись деякими засобами для місцевого застосування, щоб зняти дискомфорт і заспокоїти шкіру: Каламін, Псило-бальзам, Феністил.
“Важливо пам’ятати, якщо свербіж супроводжується інтенсивним розчісуванням рани, то треба застосовувати місцеві антибактеріальні засоби. Це допоможе запобігти ймовірній інфекції і посприяє швидшому загоєнню рани”, – каже Мельник
Для профілактики укусів комарів педіатр радить використовувати репеленти. У час, коли комарі найактивніше кусають, зазвичай, це зранку та ввечері, носіть закритий одяг.
Також слід використовувати антимоскітні сітки на вікнах і фіранки на візочку і дитячому ліжечку, щоб захистити малюка під час прогулянки чи сну.
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