У МОЗ розвінчали три міфи про надання допомоги, коли людина поперхнулася

Часто коли людина поперхнулася, радять постукати їй по спині. Насправді такі дії лише погіршать проблему і можуть призвести до смерті

У МОЗ розвінчали три міфи на тему надання першої долікарської допомоги, коли людина поперхнулася. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Realist.

Міф. Якщо дитина поперхнулася, достатньо опустити її головою вниз, а ногами до верху і трусити, доки сторонній предмет не вийде.

Правда. Це не безпечно. Такі дії можуть призвести до серйозних травм шийного відділу хребта і навіть інвалідності. Необхідно нахилити дитину вперед і робити ковзні удари між лопатками. Якщо це не допомогло – здійснити натискання кулаком в ділянці вище за пупок – абдомінальні поштовхи. Ця навичка має бути відпрацьована до автоматизму на тренінгах.

Міф. Якщо людина поперхнулася їжею, потрібно сильно стукати по спині.

Правда. У разі часткового удушення, коли людина ще кашляє, може говорити, або в нього свистяче дихання, треба провокувати кашель. Кашель – це сильний захисний рефлекс, який допоможе звільнитися від зайвого. Якщо ж ви стукатимете між лопатками людині, яка знаходиться у вертикальному положенні, то стороннє тіло опуститься ще нижче. Там дихальні шляхи ще й це навпаки сприятиме повному задушенню людини.

Часто тому, хто поперхнувся, радять постукати по спині. Насправді такі дії лише погіршать проблему і можуть призвести до смерті.

Міф. Під час судом потрібно тримати язик постраждалого пальцем або металевим предметом, щоб він не вдавився.

Правда. Це тільки може зашкодити. Не треба розводити щелепи людині, у якої судоми, і тримати її мову жодними предметами чи пальцями. Головне – запобігти травмам людини. Тобто підкласти щось м’яке під голову, відсунути небезпечні предмети. Важливо підтримувати людину в безпечному положенні, поки судоми не пройдуть. Якщо після судом людина перебуває у свідомості і лежатиме обличчям вгору, то є небезпека западання мови і порушення прохідності дихальних шляхів. Саме тоді необхідно перевернути людину в так зване стабільне бічне положення для забезпечення прохідності дихальних шляхів та запобігання аспірації блювотними масами.

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