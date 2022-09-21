Типові кулінарні помилки, які роблять навіть найдосвідченіші господині: ТОП-8

Часто навіть найдосвідченіші домогосподині можуть робити типові кулінарні помилки. Деякі з них жінки роблять кожного дня, навіть не помічаючи цього

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму журналі. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Яких помилок варто уникати

1. Пробувати продукти

Найпоширеніша помилка кожної господині – це пробувати будь-які продукти. Зокрема, до особливо небезпечних належить звичка куштувати, наприклад, сирий напівфабрикат на кількість солі та прянощів, а ще небезпечніше – куштувати їжу, щоб визначити, чи зіпсувалася вона, чи ні.

Також багато жінок пробують тісто, яке містить сирі яйця. Однак, не варто забувати, що сирі яйця можуть бути джерелом сальмонельозу. Тому від такої шкідливої звички варто позбутися.

2. Використання однієї поверхні для нарізування всіх продуктів

Комаровський каже, що дошка для сирого м’яса не повинна використовуватися для чогось іншого. На кухні повинні бути окремі дощечки для м’яса та риби, овочів та для готових продуктів. Причому сирі та готові продукти ніяк не повинні контактувати один з одним.

“Контакт може статися навіть у тому випадку, якщо ви тримали сире м’ясо і після цього не помили руки, а одразу вхопилися за шматок хліба, або якщо сирі та готові продукти лежать на одній полиці в холодильнику”, – каже доктор.

3. Розморожування продуктів

Ще одна поширена кулінарна помилка припускається при розморожуванні продуктів. Зазвичай це робиться за температури +25–30 градусів протягом 5-6 годин. Але при такому розморожуванні один шматок продукту може залишитися холодним, а в другому аж почнуть розмножуватися бактерії.

Тому розморожувати продукти потрібно або в холодній воді, або в спеціальному режимі мікрохвильової печі, або у холодильнику.

4. Промивання м’яса під проточною водою

Така поширена звичка домогосподинь дуже шкідлива. У кишечнику практично всіх свійських птахів живе бактерія кампілобактеріоз. Однак, вона легко гине під впливом високих температур, тобто за належної теплової обробки.

Комаровський каже, що при цьому у Великій Британії щорічно реєструються 280 тисяч випадків кишкових інфекцій, пов’язаних з кампілобактеріозом, а помирає близько 100 осіб. Найбільш поширеними клінічними симптомами цієї інфекції визнані діарея, біль у ділянці живота, підвищена температура, головний біль, нудота та/або блювання.

Вона потрапляє в організм в процесі миття курячого м’яса під струменем води, де бризки розлітаються по всій кухні й залишаються на руках і одязі, що може спричинити зараження цією інфекцією. Тому сире м’ясо достатньо лише термічно обробити при готуванні.

5. Охолодження страв

Зазвичай люди не ставлять гарячі страви в холодильник, тому що це може спровокувати його поломку. Люди залишають страву остигати при кімнатній температурі протягом 8-10 годин, ризикуючи викликати в ньому розвиток величезної кількості бактерій.

Щоб цього не допустити, варто швидко охолодити страву, причому це можна зробити навіть під холодною водою.

Євген Комаровський назвав два основні правила охолодження готових страв:

При температурі навколишнього середовища до 30 градусів страва повинна охолоджуватись максимум 2 години;

Якщо температура вища за 30 градусів – максимум одну годину.

6. Маринування м’яса при кімнатній температурі

Кожен чоловік вважає себе експертом з правильного маринування м’яса, адже має свій особливий рецепт. Однак, часто у маринад додають майонез і маринують при кімнатній температурі.

Вже після вживання готового продукту люди помічають проблеми із травленням. Помилковим є маринувати м’ясо за кімнатної температури.

7. Заощадження на мочалках

Комаровський розповів, що концентрація мікробів на кухонних ганчірках у 100 разів вища, ніж на унітазах у громадських туалетах.

“Тому, дорогі господині, ось вам чудова порада: якщо ви ніяк не можете розлучитися зі своєю улюбленою ганчірочкою, покладіть її на тарілку і поставте в мікрохвильову піч щонайменше на одну хвилину. Так ви простерилізуєте потенційне джерело інфекції”, – порадив лікар.

8. Миття рук

Експерт зазначив, що на кожному етапі готування їжі, господиня повинна мити руки до і після.

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