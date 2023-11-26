Якість та безпечність побутових речей є дуже важливою для здоров’я людини. Які токсини у побутових товарах можуть нашкодити здоров’ю

Деякі речовини, що входять у склад мила, косметики, посуду і навіть меблів, можуть провокувати ряд хвороб і серйозних порушень в організмі.

Про те, яких токсинів варто уникати, пише НСН із посиланням на публікацію дієтолога Галини Сеник в Instagram.

Як токсини з побутових товарів можуть впливати на здоров’я

“Часто люди запитують мене, звідки у них взявся АІТ – це хронічне аутоімунне захворювання щитоподібної залози. Причини різні звичайно, але ми з вами рідко приділяємо увагу тим предметам побуту, які навколо нас. А на наше здоров’я це може мати суттєвий вплив часом”, – каже лікар.

Вона додає, що токсичні речовини із побутових товарів мають вплив на:

гормони щитоподібної залози

жіночі статеві гормони, функцію дітонародження, виношування дитини

роботу печінки

імунну систему

можуть сприяти цукровому діабету

викликати алергії та бронхіальну астму

провокувати гормонозалежні пухлини

Токсини у побутових товарах – яких речовин варто уникати

“Прочитавши далі про них, вашим заданням буде не панічно налякатися і кинутися у радикалізм, але не нехтувати цим та критично оцінити, що ви купуєте, чим користуєтеся тривалий час, в якій тарі, які речі оточують вас. І якщо у вас вже є проблеми з гормональним фоном, алергіями або ви вагітні чи плануєте, маєте діток, то проаналізуйте свою косметику, посуд, навіть меблі і килими”, – радить Сеник.

Яких токсичних речовин треба уникати у побуті

Лікар радить уникати наступних токсинів у побутових товарах:

фталати – вони містяться в м’якому пластику, пляшках, іграшках, гумі, розчинниках, косметиці, медичних системах для інфузій, рукавичках та інших речах. Він по-різному маркується, є різновиди, читайте склад товару

– вони містяться в м’якому пластику, пляшках, іграшках, гумі, розчинниках, косметиці, медичних системах для інфузій, рукавичках та інших речах. Він по-різному маркується, є різновиди, читайте склад товару бісфенол-А – твердий пластик

твердий пластик триклозан – він міститься в антибактеріальному милі

– він міститься в антибактеріальному милі перфторовані хімікати – це речовини, які відштовхують воду та нафту, є у водозахисних спреях і тих речах, що покриті ним (килими, одяг, шкіряні вироби чи екошкіра). Також перевірте свій антипригарний посуд, щоб цей складник був виключений, а коли купуєте – звертайте увагу на маркування

“Тому беремо відповідальність за своє здоров’я і вчимося аналізувати і читати склад, що купуєте”, – радить Сеник.

Ще новини України: В Україні подорожчає алкоголь: на скільки піднімуть ціни