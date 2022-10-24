Світломаскування під час війни – як правильно вдягтися на вулицю у темну пору доби

Світломаскування є поширеним правилом в умовах війни. Важливі поради як правильно вдягтся на вулицю у темну пору доби

Якщо освітлення вимкнено, а вам необхідно вийти на вулицю у темну пору доби – дотримуйтеся порад щодо одягу. Ними ділиться Центр стратегічних комунікацій, передає NNS

Обирайте світлі речі. В темноті найбільше виділяються предмети світлого забарвлення, саме тому краще одягнути на себе щось світле (куртку або штани).

Наявність світловідбивних елементів не буде зайвою – стрічка на сумці або рюкзаку, стрічка на куртці або чоботах тощо. Експерти повідомляють, що світловідбивачі в шість разів зменшують ризик наїзду автівки на людину.

Подбайте про наявність світловідбивних елементів на одязі дітей. Краще розташовувати їх на шапці, капелюсі або капюшоні, оскільки через маленький зріст дітей важче помітити на дорозі.

Для домашніх улюбленців придбайте нашийники, що світяться, а ще краще, якщо вони миготять.

Як правильно носити світловідбивні елементи:

з боку руху автомобіля або по обидва боки;

на рухливих частинах тіла, щоб в разі необхідності мати змогу помахати ними для більшого привернення уваги. Найкраще місце – зап’ястки або рукав куртки/кофти;

розміщуйте їх на рівні зору водія;

обирайте елементи жовтого кольору та розміром понад 15 кв см.

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