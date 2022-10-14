Список речей в наплічнику школяра, які знадобляться в естреній ситуації

Школярам, які навчатимуться у закладах освіти в очному режимі, необхідно завжди мати з собою наплічник. Список речей в наплічнику школяра – поради патрульної поліції

У Патрульній поліції України розповіли, які речі мають бути у наплічнику дитини, передає NNS

Наплічник необхідний для того, щоб під час евакуації або спуску в укриття взяти його з собою.

У наплічнику повинні бути найбільш необхідні речі, які знадобляться школяреві в екстреній ситуації:

пляшка чистої води;

поживні батончики, снеки;

нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

мобільний телефон + зарядний пристрій + павербанк;

індивідуальний набір необхідних ліків з запасом на кілька днів;

комплект змінної білизни та одягу;

улюблена іграшка або річ.

За решту речей, такі, як їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики та універсальна аптечка, відповідає школа.

Для того, щоб не перенавантажувати дитину, у поліції рекомендували батькам зберігати у школі речі, які дозволяє адміністрація.

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