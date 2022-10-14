Список речей в наплічнику школяра, які знадобляться в естреній ситуації

Школярам, які навчатимуться у закладах освіти в очному режимі, необхідно завжди мати з собою наплічник. Список речей в наплічнику школяра – поради патрульної поліції
У Патрульній поліції України розповіли, які речі мають бути у наплічнику дитини, передає NNS
Наплічник необхідний для того, щоб під час евакуації або спуску в укриття взяти його з собою.
У наплічнику повинні бути найбільш необхідні речі, які знадобляться школяреві в екстреній ситуації:
- пляшка чистої води;
- поживні батончики, снеки;
- нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
- мобільний телефон + зарядний пристрій + павербанк;
- індивідуальний набір необхідних ліків з запасом на кілька днів;
- комплект змінної білизни та одягу;
- улюблена іграшка або річ.
За решту речей, такі, як їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики та універсальна аптечка, відповідає школа.
Для того, щоб не перенавантажувати дитину, у поліції рекомендували батькам зберігати у школі речі, які дозволяє адміністрація.
Тривожна валіза – що у ній повинно бути: список речей