Штрих-коди на товарі: як визначити країну-виробника і що означає решта цифр

Українцям розповіли, про що свідчать штрих-коди на товарі та пояснили, як можна встановити країну-виробника

Про це розповідає НСН з посиланням на “Апостроф”

Штрих-коди на товарі – корисна інструкція для громадян.

Штрих-коди на товарі – це послідовність чорних і білих смуг, що представляє деяку інформацію у вигляді, який зручно зчитувати технічними засобами. За допомогою штрихового коду зашифрована інформація про деякі найістотніші параметри продукції.

В якості прикладу можна розглянути вище згаданий код 4820024700016, у якому перші цифри (482) означають країну походження (виготівника або продавця) продукту, наступні 4 або 5 залежно від коду країни (0024) – підприємство, що виготовило продукцію, ще п`ять (70001) – найменування товару, його споживацькі властивості, розміри, масу, колір. Остання цифра (6) контрольна, яку зазвичай використовують для перевірки правильності прочитування штрихів сканером.

Для коду товару:

1 цифра – найменування товару;

2 цифра – споживацькі властивості;

3 цифра – розміри, маса;

4 цифра – інгредієнт;

5 цифра – колір.

Для того, щоб визначити достовірність товару, можна використати наступну схему:

1. Скласти цифри, що стоять на парних місцях: 8+0+2+7+0+1=18

2. Одержану суму помножити на 3: 18×3=54

3. Скласти цифри, що стоять на непарних місцях, без контрольної цифри: 4+2+0+4+0+0=10

4. Скласти числа, вказані в пунктах 2 і 3: 54+10=64

5. Відкинути десятки: одержимо 4

6. З 10 відняти одержане в пункті 5: 10-4=6

Якщо одержана після розрахунку цифра не співпадає з контрольною цифрою в штрих-коді, це значить, що товар вироблений незаконно.

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