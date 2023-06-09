Практично вся курятина, яка потрапляє на полиці супермаркетів, містить антибіотики та гормони. Названо прості способи очистити м’ясо від шкідливих речовин

Курятина вважається дієтичною і кориснішою, ніж свинина, яловичина та інші види червоного м’яса. При цьому вона смачна та доступна за ціною.

Однак про користь такої продукції говорити складно, тому що товар у торгових мережах містить гормони та антибіотики, завдяки яким бройлери швидко ростуть, а їхнє м’ясо довго не псується.

Як очистити м’ясо від шкідливих речовин розповідає НСН з посиланням на GSMinfo.

Ні для кого не секрет, що філе домашньої птиці не таке велике, як магазинне. Все тому, що кури у господарствах не їдять харчів і добавками. Важливо мінімізувати вплив хімічних речовин на організм.

Шкідливі речовини в курятині – як очистити м’ясо від гормонів та антибіотиків

Як очистити курятину від антибіотиків та гормонів

Якщо збираєтеся варити курку, потрібно робити це у двох водах. Першу потрібно злити після закипання та залити в каструлю нову. Більшість токсинів видалиться. Однак готувати “корисний” бульйон із магазинної курки не варто, краще знайти фермерську.

Найбільше шкідливих речовин міститься всередині тушки. Тому необхідно ретельно промивати її всередині. Також потрібно добре виполіскувати поверхню інших частин курки.

Замочіть курятину у спеціальному розчині. У літрі води слід розчинити 3 столові ложки солі і кілька ложок лимонного соку. Залиште м’ясо вимочуватися протягом кількох годин, а потім приступайте до термічної обробки.

Також можна залити курку холодною мінеральною водою. Вона також чудово видаляє хімію із м’яса.

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