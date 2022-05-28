Що може статися зі смартфоном, якщо залишати його на зарядці до ранку

Не всі користувачі знають що може статися зі смартфоном, якщо залишати його підключеним до адаптера на всю ніч. За словами експертів, робити це категорично не можна

Тривале заряджання шкодить акумуляторному блоку смартфона. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті prostomob.com

Більшість профільних фахівців сходиться на думці про те, що розрядка мобільного пристрою “в нуль” та зарядка до 100% однаково шкідливі для акумуляторної батареї. Така практика помітно прискорює зношування АКБ. Через деякий час батарея смартфона перестане тримати заряд.

Експерти не радять залишати смартфон на зарядці на всю ніч, якщо в цьому немає нагальної потреби. Для пролонгації терміну служби АКБ достатньо підтримувати заряд лише на рівні 30-80%. Протягом дня мобільний пристрій можна заряджати 2-3 рази.

Після підключення смартфона до адаптера їм краще не користуватися. Якщо гаджет потрібно зарядити швидко, його потрібно просто вимкнути.

Крім цього, прискорити процес заряджання батареї можна за допомогою режиму польоту. Після його активації антена смартфона буде відключена, що зробить енергоспоживання мінімальним.

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