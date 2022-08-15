Що необхідно зробити при витоку газу – алгоритм дій

Війна зробила звичну реальність українців набагато небезпечнішою. У зв’язку з цим Міністерство енергетики розповіло, що робити при витоку газу – алгоритм дій

Про це повідомляє відомство в Facebook, передає NNS

При витоку газу необхідно:

перекрити всі вентилі;

викликати аварійну службу газу (номер телефону 104);

вивести оточуючих з приміщення;

переконатися, що місце загазованості під охороною до приїзду аварійників;

при пожежі викликати пожежників (номер телефону 101);

надати першу допомогу постраждалим і викликати швидку (номер телефону 103).

“Важливо вивчити їх, запам’ятати номери рятувальних служб або заздалегідь записати їх в свої смартфони, в Телефони дітей або людей похилого віку”, – йдеться в повідомленні.

У Нафтогаз нагадали, що показання газового лічильника необхідно передавати щомісяця