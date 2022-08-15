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Що необхідно зробити при витоку газу – алгоритм дій

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Війна зробила звичну реальність українців набагато небезпечнішою. У зв’язку з цим Міністерство енергетики розповіло, що робити  при витоку газу – алгоритм дій

Про це повідомляє відомство в Facebook, передає NNS

Що необхідно зробити при витоку газу - алгоритм дій

При витоку газу необхідно:

  • перекрити всі вентилі;
  • викликати аварійну службу газу (номер телефону 104);
  • вивести оточуючих з приміщення;
  • переконатися, що місце загазованості під охороною до приїзду аварійників;
  • при пожежі викликати пожежників (номер телефону 101);
  • надати першу допомогу постраждалим і викликати швидку (номер телефону 103).

“Важливо вивчити їх, запам’ятати номери рятувальних служб або заздалегідь записати їх в свої смартфони, в Телефони дітей або людей похилого віку”, – йдеться в повідомленні.

У Нафтогаз нагадали, що показання газового лічильника необхідно передавати щомісяця

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