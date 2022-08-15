Що необхідно зробити при витоку газу – алгоритм дій

Війна зробила звичну реальність українців набагато небезпечнішою. У зв’язку з цим Міністерство енергетики розповіло, що робити при витоку газу – алгоритм дій
Про це повідомляє відомство в Facebook, передає NNS
При витоку газу необхідно:
- перекрити всі вентилі;
- викликати аварійну службу газу (номер телефону 104);
- вивести оточуючих з приміщення;
- переконатися, що місце загазованості під охороною до приїзду аварійників;
- при пожежі викликати пожежників (номер телефону 101);
- надати першу допомогу постраждалим і викликати швидку (номер телефону 103).
“Важливо вивчити їх, запам’ятати номери рятувальних служб або заздалегідь записати їх в свої смартфони, в Телефони дітей або людей похилого віку”, – йдеться в повідомленні.
У Нафтогаз нагадали, що показання газового лічильника необхідно передавати щомісяця