Що категорично не можна робити, коли телефон впав у воду

З багатьма може трапитись неприємність – телефон впав у воду. У такому випадку не варто робити помилок, які ще більше нашкодять смартфону
Що категорично не можна робити розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.
Не вмикайте його
Загалом, якщо включити смартфон у вологому стані, то є великий ризик викликати коротке замикання і перегрів, що може привести до ще більш серйозного пошкодження пристрою.
Не сушіть феном і не трясіть смартфон
Фен може пошкодити чутливі елементи всередині смартфона і погіршити пошкодження. А спроби видути воду з середини в більшості випадків призводять до того, що краплі забиваються в важкодоступні кути.
Не розбирайте смартфон самостійно
Багато хто намагається самостійно розібрати смартфон, щоб просушити його. Однак, краще нехай це зробить спеціаліст.
Що робити, якщо телефон впав у воду
Вийміть батарею з телефону
Робити це треба швидко. Залишайте телефон у розібраному вигляді. Це допоможе знизити імовірність короткого замикання.
Дістаньте sim-картку
Картки через вологу можуть просто зіпсуватися, покритися нальотом і перестати працювати.
Зніміть все з гаджета
Намагайтесь швидко зняти чохол та кришку, щоб максимально відкрити для вентиляції середину телефону. Простежте, щоб ці деталі були сухими.
Покладіть розібраний телефон у рис
Попередньо телефон потрібно загорнути у суху серветку, а лише потім покласти у рис. Рис вбере в себе залишки вологи, що можуть бути всередині апарата.
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