Режим польоту в смартфоні: 5 випадків, коли корисно його вмикати

Режим польоту зазвичай використовується в смартфоні при перельотах на літаку. Але іноді його корисно вмикати у повсякденному житті. Названо 5 випадків, коли корисно вмикати дану функцію

Смартфон – незамінний помічник більшості людей. Він із нами в режимі 24/7. У літаках користувачі зазвичай включають режим польоту. Однак авіарежим стане в нагоді навіть якщо ви не подорожуєте. Опція буде корисною ще як мінімум у чотирьох випадках. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Для більш швидкої зарядки

Режим польоту обмежує функції, які може виконувати телефон. Відсутність дзвінків, повідомлень та інтернет-з’єднання дозволить смартфону зарядитися набагато швидше, оскільки пристрій буде менш завантажений. Чим менше процесів (навіть фонових) запущено на телефоні, тим швидше буде заряджатися акумулятор.

Захист від дзвінків

Смартфон із включеними авіарежимом допоможе захистити себе від дзвінків та повідомлень. При цьому функціональність девайса, яка не потребує підключення до мережі, залишиться доступною.

Захист при користуванні маленькими дітьми

Режим польоту стане в нагоді батькам з маленькими дітьми. Малеча зможе погратись смартфоном, але при цьому нічого нікому не відправить і не подзвонить.

Для більш швидкої зарядки

Режим польоту обмежує функції, які може виконувати телефон. Відсутність дзвінків, повідомлень та інтернет-з’єднання дозволить смартфону зарядитися набагато швидше, оскільки пристрій буде менш завантажений. Чим менше процесів (навіть фонових) запущено на телефоні, тим швидше буде заряджатися акумулятор.

Включення режиму польоту на ніч

Включений режим польоту в нічний час має відразу декілька переваг:

Захищає користувача від дзвінків і онлайн-повідомлень, які можуть його розбудити. Повідомлення від офлайн-додатків (наприклад, дзвінок будильника) будуть як і раніше працювати.

За ніч телефон може сильно розрядитися. Режим польоту відключає всі основні функції, які витрачають заряд.

Якщо телефон заряджається вночі, режим польоту дозволить йому зарядитися швидше.

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