Перша допомога при травмі ока під час війни – поради

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли про те, що робити при травмі ока під час воєнних дій – корисні поради
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд».
У разі осколкових поранень очей:
- знайдіть безпечне місце чи укриття та зверніться за медичною допомогою;
- не намагайтеся самостійно видалити сторонній предмет, а також не тріть і не торкайтеся ока;
- не варто промивати око водою, але якщо це необхідно – виключно чистою;
- не наносіть на око мазі чи інші засоби.
У разі проколу чи порізу ока:
- знайдіть безпечне місце чи укриття та зверніться за медичною допомогою;
- обережно накладіть на око захисний щиток (якщо його немає, то скористайтеся, наприклад, дном паперового стаканчика, щоб попередити тиск на око);
- не приймайте аспірин, ібупрофен або інші нестероїдні протизапальні препарати – вони можуть посилити кровотечу через розрідження крові.
У разі потрапляння хімічних речовин до ока:
- знайдіть безпечне місце чи укриття та зверніться за медичною допомогою;
- промийте око великою кількістю чистої води (це краще робити у рукавичках).
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