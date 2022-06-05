Перша допомога при травмі ока під час війни – поради

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли про те, що робити при травмі ока під час воєнних дій – корисні поради

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд».

У разі осколкових поранень очей:

знайдіть безпечне місце чи укриття та зверніться за медичною допомогою;

не намагайтеся самостійно видалити сторонній предмет, а також не тріть і не торкайтеся ока;

не варто промивати око водою, але якщо це необхідно – виключно чистою;

не наносіть на око мазі чи інші засоби.

У разі проколу чи порізу ока:

знайдіть безпечне місце чи укриття та зверніться за медичною допомогою;

обережно накладіть на око захисний щиток (якщо його немає, то скористайтеся, наприклад, дном паперового стаканчика, щоб попередити тиск на око);

не приймайте аспірин, ібупрофен або інші нестероїдні протизапальні препарати – вони можуть посилити кровотечу через розрідження крові.

У разі потрапляння хімічних речовин до ока:

знайдіть безпечне місце чи укриття та зверніться за медичною допомогою;

промийте око великою кількістю чистої води (це краще робити у рукавичках).

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