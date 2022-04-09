Перша допомога при опіках під час війни

При опіках головне прибрати джерело травми та полегшити стан людини. Як надати першу допомогу постраждалому

При опіках важливо прибрати травмуюче джерело та полегшити стан людини. Є кілька порад, як надати першу допомогу при опіках в умовах війни. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті МЕТА.

Найскладнішими у лікуванні є термічні опіки, які людина отримує, коли її шкіра піддається тривалому впливу високих температур. Перше, що потрібно зробити, – це потримати уражену частину тіла 10-15 хвилин під потоком холодної води.

Опіки І ступеня обробіть спиртом чи одеколоном. Потім нанесіть Пантенол або подібну мазь кілька разів на день. Опіки II ступеня не можна обробляти спиртом, а пухирі в жодному разі не проколюйте. Зробіть стерильну пов’язку з бинта без використання вати.

Опік не можна мазати олією чи іншими жирними речовинами. При великих площах ураження укутайте людину в простирадло і дайте 2 таблетки анальгіну. Якщо шматочки одягу прилипли до тіла, викличте швидку.

До приїзду медиків:

виведіть потерпілого з приміщення, де дим та тліючі матеріали;

якщо опіки великі та важкі, не занурюйте тіло у холодну воду;

якщо пульс та дихання зникають, зробіть легеневу реанімацію;

розташуйте обпалені частини тіла вище рівня серця;

незалежно від ступеня опіку, накладіть на уражену ділянку вологу пов’язку – наприклад, з рушника чи бавовняної тканини.

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