Нова Пошта розповіла, що заборонено відправляти за кордон посилкою: перелік

Нова пошта впевнено входить на міжнародний ринок. Вже друге повноцінне відділення було відкрито у Польщі. Однак є речі, які не можна відправляти за кордон посилкою: перелік

Як розповіли в Новій пошті, деякі речі можна відправляти через митницю, а інші – ні. Про це повідомляє NNS

Що можна відправляти за кордон: перелік

Ви можете без проблем класти у посилку для міжнародного доставлення таке:

особисті речі;

техніка;

одяг;

продукти харчування в заводському пакуванні, для яких не потрібно особливих умов зберігання (сухофрукти, консерви, крупи) – максимум 10 кг;

книжки.

Що відправляти категорично заборонено

В жодному разі не можна відправляти через митницю:

продукти харчування, які потребують особливих умов зберігання;

поштові марки та гроші;

алкоголь, тютюн, наркотичні речовини;

вітаміни та ліки;

фарби, лаки, парфуми та будь-які інші легкозаймисті речовини;

товари подвійного і військового призначення;

товари тваринного походження;

антикваріат;

насіння.

Щоб переглянути повний перелік заборонених для відправлення речей, переходьте за посиланням.

До кінця року компанія планує відкрити у всіх великих польських містах свої відділення.

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