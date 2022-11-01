Нова Пошта розповіла, що заборонено відправляти за кордон посилкою: перелік

Нова пошта впевнено входить на міжнародний ринок. Вже друге повноцінне відділення було відкрито у Польщі. Однак є речі, які не можна відправляти за кордон посилкою: перелік
Як розповіли в Новій пошті, деякі речі можна відправляти через митницю, а інші – ні. Про це повідомляє NNS
Що можна відправляти за кордон: перелік
Ви можете без проблем класти у посилку для міжнародного доставлення таке:
- особисті речі;
- техніка;
- одяг;
- продукти харчування в заводському пакуванні, для яких не потрібно особливих умов зберігання (сухофрукти, консерви, крупи) – максимум 10 кг;
- книжки.
Що відправляти категорично заборонено
В жодному разі не можна відправляти через митницю:
- продукти харчування, які потребують особливих умов зберігання;
- поштові марки та гроші;
- алкоголь, тютюн, наркотичні речовини;
- вітаміни та ліки;
- фарби, лаки, парфуми та будь-які інші легкозаймисті речовини;
- товари подвійного і військового призначення;
- товари тваринного походження;
- антикваріат;
- насіння.
Щоб переглянути повний перелік заборонених для відправлення речей, переходьте за посиланням.
До кінця року компанія планує відкрити у всіх великих польських містах свої відділення.
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