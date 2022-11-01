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Нова Пошта розповіла, що заборонено відправляти за кордон посилкою: перелік

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Нова пошта впевнено входить на міжнародний ринок. Вже друге повноцінне відділення було відкрито у Польщі. Однак є речі, які не можна відправляти за кордон посилкою: перелік

Як розповіли в Новій пошті, деякі речі можна відправляти через митницю, а інші – ні. Про це повідомляє NNS

Що можна відправляти за кордон: перелік

Ви можете без проблем класти у посилку для міжнародного доставлення таке:

  • особисті речі;
  • техніка;
  • одяг;
  • продукти харчування в заводському пакуванні, для яких не потрібно особливих умов зберігання (сухофрукти, консерви, крупи) – максимум 10 кг;
  • книжки.

Нова Пошта розповіла, що заборонено відправляти за кордон посилкою: перелік

Що відправляти категорично заборонено

В жодному разі не можна відправляти через митницю:

  • продукти харчування, які потребують особливих умов зберігання;
  • поштові марки та гроші;
  • алкоголь, тютюн, наркотичні речовини;
  • вітаміни та ліки;
  • фарби, лаки, парфуми та будь-які інші легкозаймисті речовини;
  • товари подвійного і військового призначення;
  • товари тваринного походження;
  • антикваріат;
  • насіння.

Щоб переглянути повний перелік заборонених для відправлення речей, переходьте за посиланням.

До кінця року компанія планує відкрити у всіх великих польських містах свої відділення.

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