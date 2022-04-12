Неприємний запах у ванній кімнаті – 3 способи вирішення проблеми

У ванній нерідко з’являється неприємний запах вогкості та каналізації. Вирішити проблему допоможуть прості народні засоби, які не вимагатимуть фінансових витрат

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

1. Якщо у ванній з’явився неприємний запах, повітря стало затхлим, насамперед перевірте вентиляцію. Дуже важливо регулярно потрібно прочищати вентиляційні решітки і залишати двері прочиненими. Інакше у ванній підвищується рівень вологості, що веде до утворення цвілі на стінах.

2. У вигині сифону під раковиною або ванною може накопичуватися вода, через це виникає неприємний запах каналізації. Необхідно розібрати конструкцію, опустивши патрубок сифона у воду на 4 см.

3. Щотижня для боротьби з мікроорганізмами протирайте всі поверхні у ванній та туалеті розчином хлору. Для прочищення труб, видалення запаху та дезінфекції відмінно підійдуть сода та оцет.

Один раз на місяць необхідно засипати в слив раковини та ванни по пару ложок соди з гіркою. Потім залийте по півсклянки столового оцту і щільно закрийте пробкою. Залишіть на годину, а потім промийте проточною водою.

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