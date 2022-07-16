Названо популярний в українців препарат, який зовсім не лікує

Який популярний в українців препарат, який абсолютно не працює і нічого не лікує. У цього препарату немає доведеної ефективності, хоча його часто приймають нібито від хвороб серця

Валідол призначають для лікування деяких сердечних хвороб. Але він не має доказової бази і не має відношення до лікування хвороб серця. Такою інформацією поділився невролог і психіатр вищої категорії Євген Скрипник. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Історія створення валідолу

Препарат був придуманий в 1897 році в Німеччині на початку 20 століття. Валідолом лікували “укачування” в поїздах і кораблях, лікували тягу до алкоголю, в 1957 році використовували як засіб від нудоти при променевої хвороби.

Які показання до застосування

Напади стенокардії легкого ступеня тяжкості.

Морська і повітряна хвороба.

Істерія.

Невроз.

Головний біль, пов’язаний із застосуванням нітратів.

Що міститься в препараті

1 таблетка містить розчину ментолу в ментиловому ефірі ізовалеріанової кислоти 60 мг (тобто олію м’яти). Виходить ментолу ізовалеріат.

Розчин ментолу в метиловому ефірі ізоліваріанової кислоти входить до складу зубної пасти і жуйки. Це всього-на-всього ароматизатор.

Чому ліки не працюють

Лікар пояснив, що доказової бази у валідолу зовсім не існує. ВООЗ не рекомендує, FDA також.

Препарат ніде не використовується, крім країн колишнього Радянського Союзу. Єдине, що він трохи допомагає при морській хворобі. До лікування хвороб серця препарат не має ніякого відношення.

“Так, при морській хворобі, при неврозі можна смоктати замість льодяників – м’ятні з плюсом! Але якщо, стенокардія – то прийом валідолу може бути останнім. До лікування стенокардії, серця, немає ніякого відношення! Ліки не мають ніякої ефективності – на рівні м’ятних цукерок”, – резюмував Скрипник.

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