Найгірше місце для Wi-Fi роутера в будинку – де не варто ставити пристрій

Wi-Fi роутер можна ставити не в усіх кімнатах, адже деякі прилади заважатимуть сигналу. Де найгірше місце для роутера в будинку

Корисні поради експлуатації маршрутизатора опублікувало видання Dailyrecord, повідомляє НСН

Найгірше місце для Wi-Fi роутера

На думку експертів, найгірше місце для Wi-Fi роутера – кухня. У цій кімнаті ніколи не слід тримати маршрутизатор. Сигнал може легко перерватися через вплив інших кухонних приладів. Наприклад, мікрохвильова піч значно уповільнить Wi-Fi сигнал.

Духовки, холодильники та інша електроніка робить кухню абсолютно неправильним середовищем для пристрою.

Де найгірше місце для Wi-Fi роутера у будинку

Wi-Fi роутер радять розмістити в центрі будинку, якщо можливо, подалі від будь-яких інших великих предметів. Це забезпечить хороше з’єднання незалежно від того, в якій кімнаті ви перебуваєте.

Також Wi-Fi роутер не можна ставити біля дзеркал або акваріумів, оскільки вони можуть завадити сигналу, що розповсюджується від маршрутизатора.

Блокування сигналу також може статися, якщо поставити пристрій у шафі чи за телевізором.

Не треба вимикати роутер на ніч, оскільки він не отримає життєво важливих оновлень.

Раз у місяць корисно перезавантажувати девайс, це допоможе уникнути багатьох проблем. Також варто перевіряти швидкість інтернету за допомогою безкоштовних сервісів. Якщо швидкість знижена – зверніться до провайдера.

Напереродні різдвяно-новорічних свят варто пам’ятати, що не слід тримати Wi-Fi роутер занадто близько до ялинки. Це може серйозно вплинути на швидкість роботи інтернету.

Де купити Starlink за 14 300 гривень, як його встановити вдома — докладна інструкція