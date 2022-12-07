Мобілізація в Україні – що потрібно знати, коли близька людина йде на війну

В Україні триває мобілізація, про яку інформацію потрібно подбати, коли близька людина йде на війну розповідає Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України сформувало правила, які можуть стати у нагоді вам та вашій близькій людині. Про це інформує NNS
Насамперед, наступна інформація:
- До якої військової частини і до якого підрозділу потрапив боєць.
- Прізвище безпосереднього командира і номер його телефону.
- Два-три номери телефонів побратимів вашої близької людини.
- Місцеперебування вашої близької людини. Для цього ви та боєць повинні встановити на свій телефон найбезпечніший месенджер Signal. Саме його радить Міністерство з питань реінтеграції як надійний спосіб комунікації.
Важливо:
- щоб боєць мав жетон з вибитим на ньому прізвищем.
- Підписати одяг бійця з власними даними на внутрішній стороні.
- Порадьте близькій людині вивчити напам’ять номер телефону когось з рідних. Щоб у випадку втрати телефону, поранення, перебування у шпиталі можна було скористатися будь-яким іншим телефоном.
- Важливо на війні триматися поруч із досвідченими бійцями, які, поки близька людина не набереться досвіду, допоможуть знайти оптимальний вихід зі складної ситуації.
- Потрібно бути запасливим, окрім додаткових набоїв мати аптечку, засоби гігієни, щось калорійне на перекус.
Що робити, якщо близька людина йде на війну
Не втрачайте надії та здорового глузду в будь-якій ситуації. На війні та навіть у полоні виживає той, хто може пристосуватися до ситуації, швидко та правильно оцінює нові обставини, хто має швидку реакцію та здатен ухвалювати нестандартні рішення.
Головне правило: не панікуйте, не обривайте телефони, якщо з бійцем якийсь час немає зв’язку.
Загальна мобілізація в Україні – у яких випадках чоловіків не мають права призивати до армії