5 /5
Based on 5 ratings
34
Корисне
Тег:
34

Мобілізація в Україні – що потрібно знати, коли близька людина йде на війну

Дата 🕑 2 хв.
Що потрібно знати, коли близька людина йде на війну

В Україні триває мобілізація, про яку інформацію потрібно подбати, коли близька людина йде на війну розповідає Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України сформувало правила, які можуть стати у нагоді вам та вашій близькій людині. Про це інформує NNS

Насамперед, наступна інформація:

  • До якої військової частини і до якого підрозділу потрапив боєць.
  • Прізвище безпосереднього командира і номер його телефону.
  • Два-три номери телефонів побратимів вашої близької людини.
  • Місцеперебування вашої близької людини. Для цього ви та боєць повинні встановити на свій телефон найбезпечніший месенджер Signal. Саме його радить Міністерство з питань реінтеграції як надійний спосіб комунікації.

Важливо:

  • щоб боєць мав жетон з вибитим на ньому прізвищем.
  • Підписати одяг бійця з власними даними на внутрішній стороні.
  • Порадьте близькій людині вивчити напам’ять номер телефону когось з рідних. Щоб у випадку втрати телефону, поранення, перебування у шпиталі можна було скористатися будь-яким іншим телефоном.
  • Важливо на війні триматися поруч із досвідченими бійцями, які, поки близька людина не набереться досвіду, допоможуть знайти оптимальний вихід зі складної ситуації.
  • Потрібно бути запасливим, окрім додаткових набоїв мати аптечку, засоби гігієни, щось калорійне на перекус.

Що робити, якщо близька людина йде на війну

Мобілізація в Україні - що потрібно знати, коли близька людина йде на війну

Не втрачайте надії та здорового глузду в будь-якій ситуації. На війні та навіть у полоні виживає той, хто може пристосуватися до ситуації, швидко та правильно оцінює нові обставини, хто має швидку реакцію та здатен ухвалювати нестандартні рішення.

Головне правило: не панікуйте, не обривайте телефони, якщо з бійцем якийсь час немає зв’язку.

Загальна мобілізація в Україні – у яких випадках чоловіків не мають права призивати до армії

To Top
Ще новини ⬇