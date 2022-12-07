Мобілізація в Україні – що потрібно знати, коли близька людина йде на війну

В Україні триває мобілізація, про яку інформацію потрібно подбати, коли близька людина йде на війну розповідає Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України сформувало правила, які можуть стати у нагоді вам та вашій близькій людині. Про це інформує NNS

Насамперед, наступна інформація:

До якої військової частини і до якого підрозділу потрапив боєць.

Прізвище безпосереднього командира і номер його телефону.

Два-три номери телефонів побратимів вашої близької людини.

Місцеперебування вашої близької людини. Для цього ви та боєць повинні встановити на свій телефон найбезпечніший месенджер Signal. Саме його радить Міністерство з питань реінтеграції як надійний спосіб комунікації.

Важливо:

щоб боєць мав жетон з вибитим на ньому прізвищем.

Підписати одяг бійця з власними даними на внутрішній стороні.

Порадьте близькій людині вивчити напам’ять номер телефону когось з рідних. Щоб у випадку втрати телефону, поранення, перебування у шпиталі можна було скористатися будь-яким іншим телефоном.

Важливо на війні триматися поруч із досвідченими бійцями, які, поки близька людина не набереться досвіду, допоможуть знайти оптимальний вихід зі складної ситуації.

Потрібно бути запасливим, окрім додаткових набоїв мати аптечку, засоби гігієни, щось калорійне на перекус.

Що робити, якщо близька людина йде на війну

Не втрачайте надії та здорового глузду в будь-якій ситуації. На війні та навіть у полоні виживає той, хто може пристосуватися до ситуації, швидко та правильно оцінює нові обставини, хто має швидку реакцію та здатен ухвалювати нестандартні рішення.

Головне правило: не панікуйте, не обривайте телефони, якщо з бійцем якийсь час немає зв’язку.

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