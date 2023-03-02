“Кракен” в Україні – які симптоми цього штаму і як вберегтися

Новий штам корона вірусу “Кракен” виявили вже у шести областях України. Цей вірус – мутація штаму “Омікрон” і ця версія захворювання більш заразна. Які симптоми вірусу і як вберегтися

Які симптоми у штаму “Кракен”, як уберегтися від хвороби розповідає НСН

Симптоми вірусу “Кракен”

Штам “Кракен” – це по суті злиття двох різновидів штаму “Омікрон”. Висока активність зв’язування вірусу з клітинами людини викликає дуже високу заразність та швидке поширення.

Хвороба розвивається раптово та дуже швидко, більшість симптомів проявляється у перші дні хвороби. А саме:

Підвищення температури тіла

Загальна слабкість

Головний біль

Біль в м’язах

Нежить і чхання

Першіння у горлі, біль у горлі (у деяких випадках – ларингіт)

Можуть бути проблеми з боку ШКТ – втрата апетиту та діарея

Цей штам має ще одну особливість – він оминає імунітет після перенесеного раніше ковіда.

Наскільки небезпечний вірус “Кракен”

За даними медиків, цей штам коронавірусу не надто небезпечний для людини й хвороба зазвичай протікає легко і досить швидко.

“Ті люди, які не мають перехресного імунітету з вірусом “Омікрон” та іншими збудниками коронавірусу, а також не щеплені громадяни, обов’язково перехворіють на “Кракен”. Я б рекомендував дотримуватися правил безпеки, як при ГРВІ: захворів – залишаєшся вдома, звертаєшся до лікарів” і проводиш необхідне лікування”, – наголосив начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За прогнозами Європейського центру профілактики та контролю за захворюваннями, “Кракен” буде домінантним у світі у період лютого-березня 2023 року.

Як уберегтися від “Кракена”

Оскільки імунітет після інших штамів не діє, єдиний спосіб убезпечити себе – вакцинуватися. Бажано, щоб у людини були дві звичайні дози + одна бустерна.

Крім того, необхідно дотримуватися всіх запобіжних заходів, які були введені на початку пандемії коронавірусу:

Соціальне дистанціювання

Чистота рук – потрібно їх мити регулярно

Використання маски в громадських місцях та транспорті

Підтримка імунітету в холодну пору

Джерело

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