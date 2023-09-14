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Які прилади категорично не можна включати в подовжувач – список

Журналіст
Які прилади категорично не можна включати в подовжувач - список
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Електрики пояснили, які прилади не можна включати в подовжувач, щоб не спричинити поломку або пожежу

У багатьох будинках подовжувач є незамінною річчю. У нього вставляють різні електроприлади – особливо він популярний на кухні, щоб підключити всю необхідну техніку або в зоні з телевізором. Електрики попереджають, що не всі прилади можна включати в подовжувач – це може призвести не лише до поломки техніки, але й до пожежі.

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Електроприлади, які категорично не можна включати в подовжувач

Які прилади категорично не можна включати в подовжувач - список

Незважаючи на те, що існують потужні подовжувачі (від 2200 Вт), електрики запевняють, що в жодному разі не можна включати в них такі прилади, як:

  • обігрівач;
  • холодильник;
  • кавоварку;
  • пральну і сушильну машинки;
  • мікрохвильову піч;
  • тостер.

Настільний комп’ютер електрики не рекомендують підключати до подовжувача, а радять придбати для захисту техніки пристрій із мережевим фільтром, який автоматично відключає живлення при стрибках електроенергії або інших проблемах (такий самий краще ставити і на холодильник).

Для багатьох стане новиною, що включати подовжувач у подовжувач теж не найкраща ідея, оскільки це збільшує ризик виникнення пожежі.

Дуже часто у будинках українців у подовжувачі можна побачити телевізори – але це неправильно. Електрики зазначають, що включати техніку потрібно тільки в розетку, тому що вилка із заземленням біля телевізора і подовжувач – речі несумісні.

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