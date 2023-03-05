Які продукти харчування можуть показати проміле під час перевірки на алкоголь

Інколи трапляються ситуації, коли водій може отримати протокол за ст. 130 КУпАП. Під час перевірки на алкоголь проміле можуть показати деякі продукти харчування

Проміле на алкотестері показують деякі продукти харчування, абсолютно невинні на перший погляд. Про це розповідає НСН

Важливо запам’ятати одне правило: проміле на алкотестері стабільно показують будь-які продукти харчування, при виробництві яких використовуються процеси бродіння, а також продукти, які наповнюються алкоголем при приготуванні.

Деякі продукти можуть показати проміле під час перевірки на алкоголь

1. Безалкогольне пиво. Цей напій не є «порятунком» і на алкотестері може показати від 0,1 до 0,4 проміле.

2. Шоколадні цукерки, ромова баба, інша випічка. Сьогодні багато випічки для м’якості обробляють спиртовмісними рідинами, які можуть показати на алкотетстері від 0,1 до 0,3 проміле.

3. Кефір, йогурт, кумис. Ці продукти легко показують до 0,6 проміле в крові.

4. Деякі фрукти та соки. Наприклад, апельсин може показати до 0,2 проміле. Банан – до 0,22 проміле. Апельсиновий сік – до 0,3 проміле.

5 Чорний хліб з маслом та сирокопченою ковбасою може показати до 0,2 проміле.

6. Будь-які спиртовмісні медичні препарати (різні спреї для горла, корвалол, валеріанка та багато інших настойок). Такі ліки можуть показати від 0,1 до 0,5 проміле.

Джерело

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